L'ammissione di Musetti dopo il ko con Paul al Queen's: "Faticavo a tenere il suo livello, merita la top 10" Tommy Paul ha vinto il torneo ATP 500 del Queen's battendo in finale Lorenzo Musetti (6-1 7-6). Nelle dichiarazioni a caldo c'è stato un meraviglioso scambio di complimenti tra l'americano e l'italiano.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti non è riuscito a emulare Jannik Sinner, e nemmeno Bolelli/Vavassori, tutti loro sono riusciti a vincere il torneo di Halle. Il numero 1 ATP ha sconfitto Hurkacz. Mentre la miglior coppia del 2024 ha regolato il duo tedesco Krawietz e Puetz. Ma può essere soddisfatto, al netto del rammarico per la sconfitta, il tennista toscano che dopo la finale del Queen's con Tommy Paul ha regalato splendide parole all'americano e dal suo rivale ha ricevuto parole fantastiche. Sportività allo stato puro.

Tommy Paul vince il torneo più importante della carriera al Queen's

Musetti un torneo 500 lo aveva già vinto, ma sono passati quasi due anni, e nella finale del Queen's sperava di trionfare dopo l'ultimo successo di Napoli. Tommy Paul, che invece un 500 non lo aveva mai conquistato, ha giocato meglio, è partito forte e dopo il 6-1 iniziale è riuscito a contenere Musetti che dopo aver annullato un matchpoint nel tie-break ha provato a riaprire la partita. Ma Paul ha giocato bene i punti importanti e ha vinto al Queen's, emulando miti del tennis americano come McEnroe e Sampras.

Lo splendido scambio di complimenti tra Musetti e Paul

Spettacolo in campo, ma pure alla fine quando i due tennisti si sono scambiati parole davvero belle, che dimostrano il rispetto che hanno l'uno per l'altro. Musetti, parlando a caldo, sul prato del Queen's, si è detto soddisfatto per il suo torneo ma ha soprattutto esaltato il suo rivale: "Sicuramente questa è una delle settimane più belle della mia carriera. Voglio congratularmi con Tommy perché meritava di vincere. Facevo fatica ad arrivare al suo livello. Alla fine ho salvato un po' la faccia lottando davvero duramente per cercare di raggiungere il terzo set. Spero che Tommy raggiunga presto la top 10".

Tommy Paul, giocatore di buon livello e spesso poco considerato, ascolta tutto, incassa i complimenti e risponde: "Voglio congratularmi con Lorenzo per la sua buona settimana, sta giocando a tennis fantastico. Sono felice di aver vinto. Sono felice di condividere il campo con lui".