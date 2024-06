Bolelli e Vavassori show, vincono il torneo ATP 500 di Halle: battuti i tedeschi Keawietz-Puetz

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Bolelli e Vavassori vincono il torneo Atp 500 di Halle battendo la coppia composta dai padroni di casa tedesca Keawietz-Puetz in due tie break 7-6 7-6. Un trionfo importante per la coppia azzurra in attesa della finale del singolo di Sinner e di quella a Londra di Musetti. Decisivo il secondo tie break della partita per portarsi a casa la vittoria. Bolelli e Vavassori infatti avevno già vinto al tie break il primo set della finale di doppio con il punteggio 7-3.

Dal 3 pari la coppia azzurra ha infilato quattro punti consecutivi portandosi così in vantaggio 1-0 prima del raddoppio che ha messo ko i tedeschi. La seconda finale nei primi due tornei stagionali se la portano a casa i due italiani. Cancellata infatti la recente sconfitta al Roland Garros 2024 contro Arevalo e Pavic. Un risultato pazzesco per Bolelli e Vavassori capaci di lottare punto su punto ai tedeschi che non hanno mollato un attimo. Per la coppia azzurra si tratta della seconda finale ATP in carriera, dopo il successo a Buenos Aires.

Bolelli a fine partita non ha nascosto la sua emozione: "Abbiamo un po' vendicato il titolo della scorsa stagione, non so ancora cosa dire". Le parole di Bolelli e poi quelle di Vavassori sul campo di Halle. Il tennista azzurro spiega come il suo programma sia già ricco di impegni in questo momento: "Non abbiamo così tanto tempo, io devo andare a Londra per le qualificazioni del singolare di Wimbledon. Probabilmente festeggeremo la prossima settimana". Per il bolognese e il torinese, ora n. 1 nella Race ATP di specialità, una gioia immensa per questo secondo titolo.

La cronaca della partita vinta da Bolelli e Vavassori

Pochi punti hanno deciso la partita, tutti vinti da Bolelli e Vavassori che nel secondo set hanno annullato anche tre palle break consecutive. Il primo set si gioca veramente con tantissimo equilibrio e infatti si arriva al tiebreak senza palle break concesse da una parte e dall'altra. Gli azzurri se lo portano a casa quel set e poi replicano arrivando nuovamente al tiebreak e ancora una volta un punto è decisivo, stavolta l'undicesimo con una giocata pazzesca di rovescio di Bolelli sul 5-5.