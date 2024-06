Sinner-Hurkacz live ATP Halle, la finale in diretta

Jannik Sinner e Hubert Hurkacz tra un'ora esatta scenderanno in campo nella finale del torneo ATP 500 di Halle. In palio c'è un importante titolo sull'erba tedesca. Sinner è leggermente favorito contro il tennista polacco, suo grande amico. L'incontro inizierà alle ore 14 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti e manderà in onda l'incontro sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.