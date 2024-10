All’Inter basta un gol per battere la Roma: all’Olimpico la decide Lautaro nel secondo tempo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

All'Inter basta un gol di Lautaro Martinez per portarsi a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato all'Olimpico contro la Roma di Juric. L'argentino è stato il più lesto di tutti approfittando del disimpegno errato di Celik in fase difensiva. La sassata dell'argentino era imprendibile per Svilar bravo nel corso degli altri interventi sventando più volte il raddoppio nerazzurro. L'occasione migliore per la Roma invece arrivano nel primo tempo con il palo per errore di Sommer e la conclusione di Pellegrini sempre parata dal portiere svizzero.

Due legni per parte nel primo tempo e Inter decimata dagli infortuni

Il primo tempo all'Olimpico è stato caratterizzato da interventi duri, ma anche occasioni da gol che potevano sbloccare una frazione rimasta invece ferma sullo 0-0. Quarantacinque minuti in cui c'è stato anche Un legno per parte, due infortuni tra i nerazzurri ma nessun gol all'Olimpico. In avvio attento Svilar su Thuram, poi palo di Celik (errore di Sommer) e traversa di Mkhitaryan che per poco non segnava il classico gol dell'ex. Infortuni muscolari poi per Calhanoglu e Acerbi: entrano Frattesi e De Vrij. Ci prova anche Pellegrini prima dell'intervallo.

Simone Inzaghi è stato costretto a cambiare l'assetto tattico dell'Inter più volte proprio a causa dei due stop muscolari del centrocampista turco e del difensore. Dopo un avvio un po' in affanno di Frattesi poi l'ex Sassuolo trova le misure giuste per rimettersi in carreggiata. Primi 45 minuti caratterizzati anche dal contatto tra Cristante e Thuram che ha fatto protestare tanto i nerazzurri. Il centrocampista dei giallorossi e l'attaccante francese si incrociano con le gambe ma per l'arbitro Massa è semplice contatto di gioco confermato anche dopo un check con il VAR.

Lautaro decide la partita con un gol nel secondo tempo

Lo 0-0 è dunque il risultato che chiude la prima frazione. Nella ripresa i due allenatori non cambiano nulla ma lo faranno nel corso della partita. La Roma fa più fatica a trovare la via del gol e così è l'Inter col passare del tempo a trovare la rete del vantaggio. Ripartenza perfetta dei nerazzurri: Frattesi porta il pallone e suggerisce al centro verso Lautaro. Imperfetta la chiusura di Celik, che lascia lì il pallone per il destro del ‘Toro' che tira una botta potentissima. C'è anche la deviazione di Dybala, nulla da fare per Svilar.

Poco dopo l'Inter ha la possibilità di raddoppiare con Dimarco che si ritrova sui piedi un pallone solo da spingere in rete su assist di Thuram ma proprio sul più bello è lo stesso Celik a farsi perdonare e chiudere al meglio una diagonale perfetta mettendo la palla in angolo. Pericolo scampato per Juric che nel frattempo inserisce in campo anche Soulé per cercare di dare maggiore imprevedibilità alla manovra ma alla fine l'Inter difende bene il vantaggio e si porta a casa tre punti fondamentali.