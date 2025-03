video suggerito

La strana reazione dell’arbitro Zufferli al gol che ha deciso Inter-Monza: lo salva l’auricolare Il gol decisivo dell’Inter è stato assegnato con una decina di secondi di ritardo perché l’arbitro non si era accorto dell’avviso sull’orologio: è stato richiamato dalla sala VAR. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

317 CONDIVISIONI condividi chiudi

A San Siro è tornata la pazza Inter con una rimonta che protegge il primo posto in classifica: contro il Monza i nerazzurri sono passati dallo 0-2 al 3-2 al termine di una partita incredibile, decisa da un pallone che ha varcato la linea di porta soltanto di pochi millimetri. Per convalidarlo è servita la goal line technology, anche se l'arbitro Zufferli non si era immediatamente accorto del segnale arrivato sul suo orologio.

Il direttore di gara è rimasto piuttosto sorpreso quando i giocatori si sono accalcati attorno a lui per protestare e ha assegnato il gol soltanto una decina di secondi dopo il tiro, mentre stava parlando con Correa al quale ha mostrato anche il dispositivo. Il regolamento però spiega che la tecnologia manda un avviso entro un secondo e dunque il ritardo nell'assegnazione della rete è un fattore di distrazione: l'arbitro è stato richiamato attraverso l'auricolare, anche perché dopo la parata di Turati aveva assegnato addirittura il calcio d'angolo.

Zufferli non si era accorto del gol dell'Inter

La rimonta dei nerazzurri è stata chiusa con un pallone entrato di pochissimo propiziato da Lautaro Martinez ma mandato in porta da Kyriakopoulos, impossibile da vedere live a occhio nudo. È qui che entra in gioco la goal line technology che segnala quando una rete è regolare, ossia quando ha attraversato per intero la linea di pota. La situazione si è proposta in occasione del 3-2 dell'Inter contro il Monza ma l'arbitro non si era accorto di nulla: secondo il regolamento "l’indicazione della segnatura di una rete deve essere immediata e confermata automaticamente entro un secondo dal sistema della GLT", ma Zufferli ha convalidato il gol soltanto dopo una decina di secondi.

Il direttore di gara non aveva avvertito l'avviso e ha guardato l'orologio soltanto mentre i giocatori protestavano, probabilmente avvertito dalla sala VAR tramite l'auricolare. Dopo la parata di Turati aveva perfino assegnato il calcio d'angolo, ignorando totalmente la conferma inviatagli dalla GLT. Il regolamento è chiarissimo e spiega che l'orologio ha suonato entro un secondo dal gol e il ritardo nell'assegnazione della rete può essere spiegato soltanto con un errore di distrazione.

Le proteste dei giocatori del Monza

L'autogol di Kyriakopoulos ha deciso la partita ma ha anche scatenato le proteste dei giocatori del Monza che hanno chiesto di annullare il gol. Secondo i brianzoli la spinta di Lautaro Martinez era così forte da dover essere sanzionata e dunque da portare all'annullamento della rete. Secondo la lettura di Marelli su DAZN però quello tra l'argentino e il greco è un semplice contatto di gioco tra due giocatori che si portano verso il pallone e il capitano nerazzurro non si aiuta con le braccia, rendendo regolarissimo l'autogol del suo avversario.