Pazza Inter a San Siro, Monza battuto 3-2 in rimonta: Inzaghi vola a +4 sul Napoli L'Inter batte 3-2 il Monza in rimonta e vola a +4 sul Napoli: i brianzoli mettono paura a San Siro, i nerazzurri reagiscono in maniera veemente e raccolgono 3 punti importantissimi per la corsa Scudetto.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter torna ‘pazza' e batte 3-2 il Monza in rimonta, volando a +4 sul Napoli per una notte: i brianzoli mettono paura al pubblico San Siro ma i nerazzurri reagiscono in maniera veemente e raccolgono 3 punti importantissimi per la corsa Scudetto.

Una vittoria pesantissima per la squadra di Simone Inzaghi, che hanno avuto difficoltà in zona gol nella prima parte e nella seconda hanno rialzato la testa, chiudendo gli avversari nella loro metà campo e cercando in tutti i modi di fare gol. Secondo Opta, Inter e Milan hanno vinto dopo essere andate in svantaggio di almeno due gol nello stesso turno di Serie A per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano (da 0-2 a 3-2 entrambe).

Birindelli e Keita sorprendono l'Inter: silenzio a San Siro

Risultato inaspettato a San Siro dopo i primi 45′, con il Monza ultimo in classifica che ha segnato due reti alla capolista con Birindelli e Keita Balde. I brianzoli non segnavano due gol su azione da gennaio.

Poco dopo la mezz'ora è Samuele Birindelli, che sfrutta lo splendido assist di tacco di Mota, e batte Martinez in uscita. L‘ex Keita Balde trova l'incrocio dei pali con un tiro di destro favoloso e fa calare il silenzio a San Siro. Prima dell'intervallo, però, è Arnautovic di testa a ridurre lo svantaggio per i nerazzurri.

Arnautovic, Calha e Lautaro: l'Inter rimonta e va a +4

L'Inter riparte nella ripresa con un forcing che porta al gol del 2-2 di Calhanoglu: il centrocampista nerazzurro dalla distanza si coordina alla perfezione e scaglia il destro alle spalle di Turati.

Lo sforzo della squadra di Simone Inzaghi è premiato al 77′ con l'autogol di Kyriakopoulos, che devia di testa nella propria porta un cross di Carlos Augusto: Turati era riuscito a respingere ma la palla era già oltre la linea di porta.

Nel finale Marcus Thuram ha colpito il 16° palo stagionale per i nerazzurri in campionato.

Inter-Monza, il tabellino

RETI: 32′ Birindelli, 44′ Keita, 46′ Arnautovic, 65′ Calhanoglu, 77′ Kyriakopoulos (OG).

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard (46′ Bisseck), de Vrij (46′ Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (69′ Zielinski; 72′ Correa), Bastoni; Arnautovic (69′ Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Aidoo, Motta, Asllani, Frattesi, Taremi. Allenatore: Inzaghi

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo (86′ Brorsson), D’Ambrosio; Birindelli (86′ Vignato), Zeroli, Bianco, Castrovilli (66′ Lekovic), Kyriakopoulos; Mota (66′ Ganvoula), Keita. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Palacios, Urbanski, Pessina, Colombo, Martins, Caprari, Forson, Petagna. Allenatore: Nesta

ARBITRO: Luca Zufferli.