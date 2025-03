Marusic illude la Lazio poi il Torino pareggia: il gol di Gineitis nel finale gela l’Olimpico

video suggerito

Fabrizio Rinelli

La Lazio spreca un'enorme occasione per restare incollata al gruppone Champions. I biancocelesti si fermano all'Olimpico contro il Torino. Finisce 1-1 la sfida tra la squadra di Baroni e quella di Vanoli. Succede tutto nel secondo tempo con il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato da Marusic.

Gli ospiti rispondono poco dopo, a dieci dalla fine, con il gol di Gineitis entrato dalla panchina che si inserisce in area e sfrutta al meglio un pallone di Biraghi da sinistra, anche deviato, e con un tiro mette alle spalle di Provedel. Al triplice fischio il risultato finale è 1-1. I biancocelesti ora sono a pari punti con la Roma a quota 52.

Il primo tempo si chiude senza reti e con un solo grande scossone

Lazio e Torino entrano in campo con la consapevolezza che per nessuna delle due sarebbe stata facile. Da una parte la Lazio che ha l'obbligo di riavvicinarsi alla zona Champions dopo le vittorie di Fiorentina, Juventus e Bologna, dall'altra il Torino voglioso di voler concludere al meglio una stagione altalenante che ha ripreso slancio soprattutto negli ultimi mesi. La partita inizia con una Lazio molto propositiva che va vicina al vantaggio con un'azione in percussione, Isaksen mette un gran pallone sul secondo palo, tiro al volo di Zaccagni, ma Milinkovic respinge.

Successivamente il pallino del gioco è ancora nelle mani della Lazio che ha una doppia chance clamorosa per portarsi davanti. Milinkovic Savic commette un grave errore mancando il controllo, Pedro gli soffia la palla, il portiere riesce a recuperare e a parare la conclusione di Pedro, la palla arriva a Isaksen che calcia di poco a lato. Occasione anche per il Torino dopo pochi minuti da destra con Lazaro che mette in mezzo un buon pallone, Adams tocca appena ma non riesce a indirizzare il pallone. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

Marusic illude la Lazio poi Gineitis fa 1-1

Nel secondo tempo è il Torino a farsi pericoloso con un colpo di testa di Maripan che trova la pronta risposta di Provedel. Ottimo il cross di Biraghi per il difensore che trova l'ottima opposizione dell'estremo difensore biancoceleste. Ma proprio quando sembrava che i granata potessero essere più propositivi ecco arrivare il gol della Lazio. Fa tutto Pedro che si inventa una giocata da urlo rientrando col tacco e appoggiando la palla fuori dall'area di rigore per l'accorrente Marusic che da sinistra mette in rete un preciso destro a giro. È il vantaggio biancoceleste.

Ma non è finita, la Lazio va ancora vicina al gol con Zaccagni che con un'azione delle sue dribbla Maripan e poi calcia col sinistro ma Milinkovic respinge di piede. Vanoli corre ai ripari e fa tre sostituzione mandando in campo anche Sanabria e Karamoh. La Lazio però presente e sfiora il raddoppio con Guendouzi che va a pochi centimetri dal palo su assist di Zaccagni. La partita dell'Olimpico sembra volgere al termine ma nel finale Gineitis segna il gol che taglia le gambe ai biancocelesti dopo un tiro su assist di Biraghi deviato. Al triplice fischio è 1-1.