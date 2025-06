Svolta Roma per le plusvalenze entro il 30 giugno: tre giovani vicini alla cessione a Sassuolo e Toro

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Corsa contro il tempo in casa Roma per rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario della UEFA. Entro il 30 giugno i giallorossi dovranno effettuare 13 milioni di plusvalenze. Manca un giorno dunque alla scadenza e in queste ore pare sia arrivata la svolta tanto attesa. La Roma sarebbe infatti vicinissima alla cessione di tre giovani del settore giovanile a Sassuolo e Torino. Secondo quanto riferisce Sky infatti i neroverdi sarebbero in trattativa per l’esterno d’attacco Luigi Cherubini, che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Carrarese in Serie B. L'affare potrebbe concludersi nelle prossime ore e la giornata di domani sarà decisiva per definire l'operazione.

Ma non è tutto. Anche il Torino starebbe per chiudere con i giallorossi l'acquisto di due giovani talenti della Roma. I granata sarebbero in trattativa per prendere Alessandro Romano (operazione da 1,5 milioni) e Federico Terlizzi. Per il centrocampista svizzero e per il difensore dell’Under 18 capitolina e figlio di Christian – ex difensore del Catania – si potrebbe aprire l'occasione di essere subito inseriti nella prima squadra granata in caso di chiusura della doppia operazione.

Se queste tre operazioni dovessero essere completate entro domani, lunedì 30 giugno, la Roma potrà finalmente completare al fotofinish le plusvalenze richieste dal Fair Play Finanziario. Da ricordare che Massara, come riferisce Calciomercato.com, per raggiungere la cifra necessaria dovrebbe effettuare entro domani anche le cessioni di Paredes al Boca per 3,5 milioni così come Pagano al Bari per 2 milioni.

Cosa rischia la Roma se non rientra nei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della UEFA

La Roma scamperebbe un pericolo enorme visti i tempi strettissimi. Il club è ancora vincolato all'accordo con la UEFA siglato nel 2022, che impone di chiudere il quadriennio con perdite aggregate non superiori ai 60 milioni di euro. Dopo la multa UEFA da 3 milioni ricevuta per il passivo 2023/24 i giallorossi avrebbero rischiato grosso. Qualora la Roma non fossero riusciti a rispettare la scadenza si sarebbe trattato di reiterata irregolarità per cui il regolamento prevede restrizioni ai giocatori da iscrivere alla lista Uefa e nel caso più grave l’esclusione dalle coppe europee.

I giallorossi hanno provato in queste settimane a capire se fosse possibile un sacrificio di un big per poter scampare questo pericolo. L'indiziato numero uno era Angelino la cui cessione probabile è rimasta congelata. E allora ecco la soluzione last minute rappresentata dall'addio a due giovani del vivaio giallorosso. La giornata di domani sarà dunque cruciale per capire se realmente Cherubini, Romano e Terlizzi passeranno rispettivamente a Sassuolo e Torino.