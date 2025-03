video suggerito

La Roma non si ferma più, battuto pure l’Empoli: Soulé segna dopo 23 secondi, finisce 1-0 A Empoli la Roma vince per 1-0 e ottiene il dodicesimo risultato utile consecutivo. Ranieri continua a scalare la classifica. La Roma scavalca Milan e Fiorentina. Decide un gol di Soulé. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma vince ancora. La serie di risultati utili dei giallorossi continua e si amplia. Ranieri batte pure l‘Empoli, ko per 1-0. A segno dopo 23 secondi appena Soulé. Per la Roma è il dodicesimo risultato utile consecutivo. La Roma scavalca nuovamente il Milan e supera pure la Fiorentina e sale al settimo posto.

Gol di Soulé dopo 23 secondi

Tra una sfida con l'Athletic Bilbao e l'altra, la Roma scende in campo a Empoli. Ranieri continua nel suo ragionato e impeccabile turnover. Dybala è rimasto a casa, Dovbyk parte dalla panchina. Said e Salah-Eddine partono dal primo minuto. Pellegrini e Soulé dietro Shomurodov. D'Aversa ha diversi problemi di formazione, soprattutto in difesa. Cacace gioca con Esposito alle spalle di Colombo. La Roma passa in vantaggio dopo appena 23 secondi! Colombo perde il pallone, la ripartenza è perfetta, anzi letale Salah-Eddine trova Soulé, che prende il mirino e insacca: gol, 1-0.

Un palo e una traversa della Roma

La Roma gioca in modo meraviglioso nel primo tempo, ha una sfilza di occasioni, ma non riesce a concretizzarle. Pellegrini al 22′ va a un passo dal raddoppio. Shomurodov poco dopo colpisce la traversa con un tiro potentissimo. Poi è Koné a colpire il palo. Il francese è stato in assoluto uno dei migliori in campo. All'intervallo il risultato è quello che si è concretizzato dopo 23 secondi, risultato stretto per i giallorossi.

Occasione per Kouamé all'ultimo secondo

Nella ripresa i giallorossi continuano a giocare bene, a tratti molto bene, però non ha la stessa facilità nel concludere verso la porta di Silvestri, che è molto bravo su un colpo di testa di Pellegrini. Poi arrivano i cambi, che tolgono un po' di equilibrio ai giallorossi. Ranieri manda in campo Angelino, Cristante e Rensch, successivamente Dovbyk e Baldanzi. Silvestri resta inoperoso, ma la Roma ha sempre in mano il pallino del gioco e giunge in porto senza problemi, e soprattutto con i tre punti, anche se il brivido non manca, perché Kouamé al 94′ non va lontano dal pareggio, che sarebbe stato beffardo per i giallorossi.