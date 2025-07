Federer va a vedere Djokovic a Wimbledon, Novak lo sorprende: “Abbiamo spezzato la maledizione”

video suggerito

Alessio Morra

Novak Djokovic ha dovuto sudare le proverbiale sette camicie per avere la meglio di Alex de Minaur, tennista australiano che ha giocato un match splendido, ma che è crollato sul più bello. Il serbo, 7 volte vincitore del torneo di Wimbledon, si è qualificato così per i quarti di finale, sfiderà mercoledì Flavio Cobolli. Passata la paura e cacciata via la tensione, l'ex numero 1 ATP ha scherzato con Roger Federer durante l'intervista sul campo. ‘Re Roger' ha sorriso dopo le due battute che gli ha regalato il suo ex rivale.

Djokovic in rimonta batte de Minaur a Wimbledon

Djokovic ha iniziato la partita malissimo contro de Minaur, che si è preso il primo set addirittura per 6-1. Ha dovuto faticare e non poco per rimettersi in carreggiata, ma da campione qual è ci è riuscito: doppio 6-4 e sorpasso al ‘Demone' australiano, che nel terzo scappa, si porta sul 4-1, manca la palla del doppio break e viene travolto, altro 6-4 del serbo e partita vinta, la 101ª a Wimbledon, e quarti di finale raggiunti ai Championships per la 16ª volta. Numeri mostruosi.

Federer nel Royal Box anche per Djokovic

Finita la partita è arrivato il momento dell'intervista. Djokovic era davvero sorridente, sapeva bene di aver scampato il pericolo. Ha detto che stava ripensando all'incontro, ha elogiato de Minaur, poi ha tirato in ballo l'ospite più illustre possibile, presente nel Royal Box, cioè Roger Federer, che si è presentato in compagnia della moglie lì dove ha scritto pagine memorabili della storia del tennis.

"Mi piacerebbe avere il tocco di quel gentiluomo"

Djokovic lo ha citato parlando del suo stile di gioco, che lo ha visto anche spesso a rete ha detto: "Ho fatto serve and volley sì, a rete mi piacerebbe avere il tocco di quel gentiluomo che è lì". Sorridono tutti, compreso Roger che incassa con piacere i complimenti. Parole sacrosante quelle di Novak, che comunque pure lui sottorete se la cava eccome.

"Per la prima volta Roger vede una partita e vinco"

Poi sempre con il sorriso sulle labbra Djokovic aggiunge: "E comunque questa è la prima volta che Roger vede una partita che vinco, c'era stato un paio di volte e avevo sempre perso". Maledizione spezzata. Anche in questo sorride il pubblico, sorride Federer che forse non ricordava nemmeno questo record negativo di Novak.

Djokovic-Cobolli quarti a Wimbledon

Djokovic ora si riposerà, rifiaterà martedì, e poi affronterà mercoledì nei quarti di finale Flavio Cobolli. Una partita inedita a questi livelli, tra chi ha il record di Slam vinti (24) e chi giocherà il primo quarto Slam della sua carriera. Ma l'incontro è molto più aperto di quanto si possa pensare.