Perché l'arbitro Massa non ha ritenuto falloso il contatto tra Cristante e Thuram durante Roma-Inter L'arbitro Massa non ha optato per il rosso per fallo da ultimo uomo su Cristante dopo il contatto con Thuram nel primo tempo. Il direttore di gara l'ha giudicato come semplice contatto di gioco.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter riesce a battere la Roma all'Olimpico al termine di una partita a dir poco intensa caratterizzata dagli infortuni, specie quelli dei nerazzurri, che hanno perso nel primo tempo sia Calhanoglu che Acerbi per guai muscolari. Proprio nei primi 45 minuti di gioco però è andato in scena l'episodio da moviola più importante della partita. Thuram riesce a passare palla al piede performando la Roma per vie centrali terminando poi a terra a pochi centimetri dal suo ingresso nell'area di rigore giallorossa per un contatto da ultimo uomo con Cristante.

Il centrocampista della squadra di Juric sembra mettere la sua gamba sinistra tra quelle dell'attaccante dell'Inter finendo inevitabilmente in un incrocio che fa perdere l'equilibrio al francese. La panchina dell'Inter chiede rosso per fallo da ultimo uomo ma in realtà il direttore di gara Massa lascia correre. Dopo un check con il VAR, viene confermata la decisione di campo tra l'incredulità dei giocatori dell'Inter. Massa, come sottolineato da Luca Marelli su DAZN, potrebbe aver considerato l'intervento come un semplice contatto di gioco.

L'esperto arbitrale in diretta spiega però come quell'intervento però possa lasciare diversi dubbi. "Cristante non ha toccato il pallone ma c'è stato solo un contatto su Thuram, sulla gamba destra di Thuram – ha spiegato Marelli -. Probabilmente è stato considerato un contatto di gioco, non tale da portare al cartellino rosso perché sarebbe stato DOGSO". Qualche dubbio rimane, è una decisione controversa perché effettivamente Cristante non ha toccato il pallone ed il pallone ce l’aveva in possesso Thuram, siamo molto al limite".

Cristante ammonito subito dopo per un altro contatto su Thuram

Alla fine Cristante non è stato nemmeno ammonito in quell'occasione ma il giallo è stato sventolato al centrocampista della squadra di Juric solo nel secondo quando l'ex Atalanta ha scalciato sempre Thuram nel tentativo di fermare un buon contropiede nerazzurro. Anche in quel caso il colpo è stato piuttosto forte e ha fatto protestare molto Simone Inzaghi dalla panchina che per l'occasione è stato anche ammonito. Si è andati dunque avanti dopo quell'episodio che però ha lasciato molti dubbi.