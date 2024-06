video suggerito

Sinner-Hurkacz oggi in finale all’ATP Halle 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Hurkacz è la finale del torneo di Halle in programma oggi non prima delle 14. Diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner-Hurkacz è la finale del torneo di Halle in programma oggi domenica 23 giugno alle ore 14 con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Il numero uno al mondo dopo la vittoria su Zhang, gioca per la quarta volta in carriera contro il polacco che diventerà il numero 7, con il quale ha giocato in coppia nel torneo di doppio. Il bilancio dei precedenti è in assoluta parità. Si tratta della quarta finale della stagione per Sinner, la prima in carriera, con la possibilità di blindare ulteriormente il primo posto del ranking. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando si gioca Sinner-Hurkacz al torneo ATP di Halle orario e programma della finale

La finale di Halle tra Sinner e Hurkacz si giocherà oggi domenica 23 giugno non prima delle ore 14. Non dovrebbero esserci ritardi, visto che la partita in programma in precedenza è la finale del doppio maschile con Bolelli e Vavassori in campo. Inizierà alle 11.30.

Dove vedere Sinner-Hurkacz ad Halle in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Hurkacz in TV e streaming? La partita si potrà vedere su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203). Diretta streaming grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati Sky. Possibile seguire il match anche su NOW acquistando il singolo tagliando dell'evento.

Sinner-Hurkacz in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale di Halle

La finale tra Alcaraz e Hurkacz non sarà trasmessa in TV in chiaro. Per vedere il match dunque sarà necessario disporre di un abbonamento a Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo.

Sinner-Hurkacz, i precedenti in carriera

Sinner e Hurkacz sono molto amici, e infatti hanno anche giocato il doppio in coppia ad Halle. Quattro i precedenti in carriera, con il bilancio in perfetta parità. Il polacco superò Jannik nella finale del Masters 1000 di Miami nel 2021, incassando poi la vendetta alle Finals della stessa stagione. Hurkacz si rifece nel 2022 sul cemento di Dubai, con Jannik che ha vinto l’ultimo confronto nel 2023 sulla terra di Monte Carlo. Questo si tratta del primo incrocio sull’erba.

Quanto guadagna chi vince la finale di Halle, il montepremi

Montepremi importante ad Halle, con Sinner e Hurkacz che porteranno a casa dei premi importanti dal punto di vista economico. Il vincitore guadagnerà 421.790 euro, mentre il finalista metterà in cassaforte 226.945 euro.

La classifica di Sinner e Hurkacz dopo Halle, il nuovo ranking ATP

Buone notizie da Halle per Sinner e Hurkacz in chiave ranking. In caso di vittoria entrambi ne gioverebbero in classifica. Con un successo il tennista italiano allungherebbe in vetta sul numero due Djokovic, che ha superato Alcaraz. Sinner si porterebbe a quota 9890, contro gli 8360 di Nole. Hurkacz passerebbe al settimo posto a quota 4405 riducendo le distanze da Rublev.