Berrettini-De Minaur oggi agli ottavi dell'ATP Miami, orario e dove vederla in TV e streaming Matteo Berrettini gioca oggi (non prima delle ore 21) contro Alex de Minaur negli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sui canali di Sky e su NOW.

Matteo Berrettini gioca gli ottavi di finale del Miami Open contro Alex de Minaur questa sera (non prima delle ore 21:00 italiane, le 16:00 in Florida). A trasmettere in diretta tv la sfida saranno i canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, in alternativa (sempre per abbonati) c'è NOW. L'azzurro arriva alla partita di oggi grazie al successo contro Gaston e alla bella vittoria ottenuta con Zizou Bergs, il suo avversario ha prima superato Bu Yunchaokete e poi battuto Joao Fonseca. Il bilancio degli incontri con l'australiano è in perfetta parità (2-2), con l'ultima vittoria del tennista romano che risale all'edizione 2023 di Wimbledon. In caso di passaggio del turno, The Hammer può sfidare nei quarti uno tra Taylor Fritz e Adam Walton (in campo proprio nell'incontro precedente, come previsto dal calendario odierno).

A che ora gioca Berrettini oggi con De Minaur al Miami Open: orario e programma

Secondo la programmazione odierna del Miami Open, la partita tra Berrettini e de Minaur è la penultima in calendario. Prima ce ne sono altre tre (Dimitrov-Nakashima, Ruud-Cerundolo, Fritz-Walton) ecco perché l'orario previsto per l'inizio dell'incontro è non prima delle ore 21:00 italiane. A seguire ci sarà il duello tra Machac e Mensik (ha superato Draper nonostante i tumulti del pubblico) che completerà il quadro degli ottavi di finale previsti per oggi. Di seguito il programma ufficiale dei match che si disputano sul campo ‘Grandstand':

A partire dalle 16:00 italiane

Grigor Dimitrov (Bulgaria) vs Brandon Nakashima (Usa) Casper Ruud (Norvegia) vs Francisco Cerundolo (Argentina) Taylor Fritz (Usa) vs Adam Walton (Australia) Non prima delle 21:00 italiane

Alex de Minaur (Australia) vs Matteo Berrettini (Italia) Non prima delle 24:00 italiane

Tomas Machac (Cecoslovacchia) vs Jakub Mensik (Cecoslovacchia).

Berrettini-De Minaur, dove vederla in diretta TV e streaming

La partita tra Berrettini e de Minaur sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per abbonati sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport Tennis (numero 203). In alternativa c'è NOW, servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky visibile attraverso la smart tv. La sfida andrà in onda anche on-line e la si potrà seguire attraverso Sky Go.

I precedenti tra Berrettini e De Minaur

Berrettini e de Minaur finora si sono affrontati in 4 incontri, il bilancio è di 2-2: il l tennista romano ha vinto nel 2021 (sull'erba del Queen's) e nel 2023 (Wimbledon), l'australiano s'è imposto nel 2022 (Atp Cup) e nel 2017 (in un Challenger giocato a Segovia, in Spagna).