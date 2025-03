Berrettini batte anche Bergs a Miami: Matteo torna agli ottavi di un Masters 1000 dopo due anni

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il tennis continua a regalare gioie all'Italia anche durante il periodo di assenza forzata del suo numero uno (nonché numero uno al mondo) Jannik Sinner. A Miami infatti anche Matteo Berrettini passa agli ottavi di finale battendo il belga Zizou Bergs in due set (6-4/6-4) unendosi quindi a quel Lorenzo Musetti che si è già guadagnato la sfida per i quarti con l'ex numero uno del ranking Novak Djokovic. Il romano, tornato in un ottavo di un Masters 1000 a due anni di distanza dall'ultima volta (Monte Carlo 2023), se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur che nel terzo turno si è sbarazzato del giovane talento brasiliano Joao Fonseca.

È un Matteo Berrettini in crescita quello visto sul cemento di Miami, un Matteo Berrettini capace di approcciare subito bene l'incontro strappando il break sul primo turno di servizio dell'avversario e poi riuscire a reagire nel momento in cui, è stato controbrekkato dal belga vedendo improvvisamente ingarbugliarsi un primo set fin lì dominato. Il 28enne di Roma infatti riesce nuovamente a strappare il servizio al classe '99 nel corso del nono game per poi andare a chiudere il set sfruttando il successivo turno in battuta.

Ed è proprio sul servizio che si decide anche il secondo set: Berrettini ritrova continuità in battuta lasciando le briciole al tennista belga che invece fatica sui propri turni di servizio. Basta un break, nel corso del quinto game, all'azzurro per portarsi a casa set e incontro, chiudere la pratica e guadagnarsi l'accesso agli ottavi di un Masters 1000 quasi 24 mesi dopo l'ultima volta (era il 13 aprile 2023 quando sulla terra rossa del Principato di Monaco batté Cerundolo nei sedicesimi di finale).

Una vittoria che regala nuova linfa all'italiano nella sua rincorsa per tornare nella top-20 della classifica mondiale (al via del torneo in Florida occupava la posizione numero 30) e mettersi definitivamente alle spalle gli infortuni e il periodo buio. Il prossimo ostacolo sulla sua strada porta il nome di Alex De Minaur e in palio ci sono quei quarti di finale di un Masters 1000 che Berrettini non raggiunge dal Madrid Open del 2021.