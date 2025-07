video suggerito

Matteo Berrettini ha dubbi sul suo futuro nel tennis: "Devo riflettere, non so cosa mi aspetta" Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo di Wimbledon. Dopo il ko con il polacco Majcharzak, numero 109, Berrettini era veramente abbattuto e pubblicamente ha esplicitato diversi dubbi sul suo futuro.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Wimbledon di Matteo Berrettini è finito subito, addirittura, è durato una sola giornata. Una sconfitta cocente, subita in cinque set dal polacco Majcharzak, tennista di baso livello. Un paio di colpi meravigliosi, da circoletto rosso, e un risultato che pesa come un macigno sulla testa e l'anima del giocatore romano, che dopo la partita ha usato delle parole molto forti, che lasciano dubbi interpretativi. C'è chi addirittura ipotizza il ritiro dall'attività, cosa che non pare così vicina. Ma una pausa dal tennis forse Berrettini potrebbe prendersela.

Berrettini ko al primo turno di Wimbledon

Battuto dal numero 109 ATP con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 al primo turno di Wimbledon, dove si consacrò quattro anni fa quando divenne il primo italiano a giocare la finale. Da quel momento in poi gli infortunati non gli hanno mai dato tregua. Soddisfazioni se n'è tolte, tornei ne ha vinti, è ritornato su alti livelli più volte, e non era facile, da protagonista ha vinto la Coppa Davis 2024, ma ora dopo l'ennesimo infortunio che gli ha impedito di giocare Roma, Roland Garros e i tornei preparatori a Wimbledon sull'amata erba e dopo il ko con Majcharzak ha diversi dubbi sul suo futuro.

"Ora non so che fare. Sono stanco di rincorrere"

Le parole dette sono pesanti, certo sono state dettate anche dallo sconforto, perché la delusione è stata tanta e probabilmente se non ci fosse stato Wimbledon un'altra breve sosta l'avrebbe fatta Matteo, che dopo l'incontro ha dichiarato: "Ora devo riflettere, non so cosa mi aspetta. Fisicamente ero a posto, non ho avuto il mio solito atteggiamento e la mia solita energia. Sono stanco di stare sempre a rincorrere. Ora non so che fare". C'è da capirlo, rincorrere è faticoso. Ripartire ogni volta dal basso è complicato. Lui, però, è un campione, in campo e fuori e saprà dimostrare, ancora una volta, di essere pronto a ripartire e a ritornare ai piani alti del tennis mondiale.

Le parole di Berrettini sono chiare, perché smentisce problemi fisici, ma c'è qualcosa che non va e il suo mondo ora non gli dà né gioia né serenità:"Il tennis è stato molto duro per me in questi ultimi mesi. Mi dispiace tanto per le persone che mi hanno aiutato ad arrivare a questo torneo; hanno fatto tutto il possibile. Non è così che voglio essere in campo; non mi diverto lì. Devo prendermi del tempo e pensare al mio futuro. È chiaro che non è così che mi piace passare il tempo in campo".