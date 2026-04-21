Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: “Non dico niente altrimenti mi cazziano”

Chivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Vede la giornalista di DAZN e dice: “Scusami… ma tu che ci fai qua”. Poi scherza con Bertini, compagna del diesse interista Ausilio.

Chivu ha voglia di scherzare. Si presenta in diretta tv euforico per la vittoria in rimonta (3-2) dell'Inter sul Como, per la finale di Coppa Italia in tasca e perché sente aria di doblete per il doppio trofeo tricolore che da ‘stagista' della panchina può portare a casa. Il tecnico ingaggia un simpatico siparietto prima con Federica Zille, giornalista di DAZN ospite dello studio di Mediaset: "Scusami… ma tu che ci fai qua", dice prima ancora che la giornalista abbia la possibilità di proporgli la domanda. Poi si ripete con la conduttrice, Monica Bertini. Ma ci va cauto: "A te non faccio battute altrimenti vengo cazziato in spogliatoio…".

Chi è che lo rimprovera? Il riferimento è al direttore sportivo, Piero Ausilio, che ha una relazione proprio con Bertini. Entrambi la vivono in maniera molto discreta, lontano dai riflettori del mondo del calcio. "Ecco… perfetto, giusto questo aspettavo", la reazione divertita della donna che va avanti nella trasmissione e chiosa così l'intervento dell'allenatore.

Chivu, battute in diretta con Ranocchia: "Ciao Johnny"

Il clima è colloquiale. Chivu ha la lingua sciolta. Al Como tanto decantato la sua squadra ha rifilato 7 palloni nel giro di una decina di giorni e l'ha sconfitto ancora una volta partendo sotto di 2 gol: dal 3-4 in campionato al 3-2 in semifinale di Coppa Italia. È matematica: invertendo l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Vince l'Inter. E il tecnico gongola, abbastanza da fare ironia con gli ospiti in studio. La parola passa all'ex difensore, Andrea Ranocchia, e lo saluta così: "Ciao Johnny". E l'ex calciatore svela da dove deriva quel nomignolo: "Da Johnny Stecchino… mi chiamavano in questo modo perché ero molto magro". Non finisce qui.

Il siparietto con le giornaliste Zille e Bertini

Lo sfottò bonario all'ex calciatore a Chivu è servito come riscaldamento. Stava schiarendo la voce… è con la giornalista di DAZN che inizia il mini show post semifinale. Lei prova a chiedergli delle scelte di formazione a posteriori, lui nemmeno ascolta e inizia sorridere manifestando sorpresa di vederla a Mediaset. "Federica è qui con noi in ‘prestito'…", dice Monica Bertini in replica all'allenatore che si mostra stupito (ma in realtà sa bene perché è lì) della presenza della giornalista. "Il Como era la migliore difesa d'Italia e noi siamo riusciti a fargli tanti gol – dice Chivu ritrovando il focus sulla partita –. Solo la Pazza Inter può rimontare due volte il Como in 10 giorni". Poi la battuta con la conduttrice… lì è meglio tacere. "Allora, Chivu, vedo che stasera è in grandissima forma e sta facendo battute su tutti, però non faccia battute su di me, mi raccomando eh…". La replica: "No, a te non ti dico niente, Monica… se no vengo cazziato nello spogliatoio". Sipario e chiusura: "Ecco, va bene. Perfetto… Quello che aspettavo, bravissimo!".