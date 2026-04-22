Atalanta-Lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Atalanta-Lazio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alla New Balance Arena di Bergamo si riparte dal 2-2 dell'andata. Palladino punta sulla fantasia di De Ketelaere mentre Sarri a quella di Zaccagni. Diretta TV su Mediaset Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.
Come arriva la Lazio a questa sfida
La Lazio arriva super carica per questa partita specie dopo aver battuto il Napoli al Maradona per 2-0 nell'ultimo turno di campionato. Squadra caricata dai tifosi a Formello nell'ultimo allenamento fino alla partenza per Bergamo. I biancocelesti vogliono regalarsi una notte da sogno e una finale che sicuramente salverebbe in parte una stagione a dir poco altalenante e ricca di problemi, soprattutto societari.
Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi
L'Atalanta arriva a questa partita dopo aver il pareggio per 1-1 della Dea in casa della Roma all'Olimpico dell'ex Gasperini. Palladino prosegue la corsa per un posto in Europa ma la lotta è serrata. In Coppa Italia invece si riparte dal 2-2 dell'andata.
Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in TV e streaming
Atalanta-Lazio è una esclusiva delle reti Mediaset e si vedrà solamente su Italia 1 in tv, in chiaro. Pre partita dalle 20:30 con collegamenti studio-stadio con la conduzione di Monaca Bertini . In telecronaca invece ci saranno Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. In streaming la partita sarà visibile su Infinity, il portale online Mediaset e su Sportmediaset.it, il sito ufficiale.