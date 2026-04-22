Atalanta-Lazio LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Atalanta-Lazio è una esclusiva delle reti Mediaset e si vedrà solamente su Italia 1 in tv, in chiaro. Pre partita dalle 20:30 con collegamenti studio-stadio con la conduzione di Monaca Bertini . In telecronaca invece ci saranno Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. In streaming la partita sarà visibile su Infinity, il portale online Mediaset e su Sportmediaset.it, il sito ufficiale.