Mondiale per Club oggi in TV, dove vedere PSG-Inter Miami e Flamengo-Bayern: gli orari delle partite PSG-Inter Miami e Flamengo-Bayern Monaco sono le sfide valide per il secondo turno degli ottavi di finale al Mondiale per Club. Le due partite si disputeranno oggi, sabato 29 giugno, rispettivamente alle ore 18:00 e alle ore 22:00.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo con il via agli ottavi di finale. Dopo le prime due partite disputate nella giornata di sabato, oggi, domenica 29 giugno, scenderanno in campo altre due sfide: PSG-Inter Miami e Flamengo-Bayern Monaco. Partite molto interessanti che si giocheranno in due fasce orarie differente: alle 18 la prima sfida e alle 22 la seconda. Interessante sarà il match che vedrà Lionel Messi sfidare la sua ex squadra, il PSG campione d'Europa, e il suo ex allenatore, Luis Enrique, avuto ai tempi del Barcellona. Una partita che promette inevitabilmente spettacolo.

Successivamente in serata toccherà al Bayern Monaco sfidare i brasiliani del Flamengo. I tedeschi arrivano a questa sfida dopo aver chiuso al secondo posto con 6 punti la fase a gironi in un raggruppamento vinto dal Benfica con 7. Dall'altra parte il Flamengo che invece ha chiuso a sorpresa al primo posto il gruppo D con 7 punti lasciandosi alle spalle il Chelsea con 6 che ha conquistato gli ottavi piazzandosi in seconda posizione.

PSG-Inter Miami (ore 18:00)

(ore 18:00) Flamengo-Bayern Monaco (ore 22:00)

PSG-Inter Miami al Mondiale per club, orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida tra PSG e Inter Miami valida per gli ottavi di finale al Mondiale per Club sarà trasmessa in diretta tv in maniera gratuita – senza necessità di abbonamento – su DAZN. Basterà collegarsi all'app scaricabile su smart tv ed accedere all'evento oppure in streaming collegandosi al sito di DAZN tramite pc o scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Telecronaca DAZN affida a Gabriele Giustiniani.

Flamengo-Bayern, dove vedere la partita in TV e streaming

Per assistere alla sfida tra Flamengo e Bayern Monaco invece le modalità saranno le stesse. Tutti i tifosi e appassionati potranno collegarsi all'app di DAZN presente su smart tv e accedere alla finestra dedicata all'evento in modo gratuito. Anche in streaming la partita sarà trasmessa sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche collegandosi al sito di DAZN. In questo caso la partita sarà disponibile anche in chiaro su Mediaset sintonizzandosi su Italia 1.