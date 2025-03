video suggerito

Berrettini comincia male, poi rimonta Gaston al debutto nel Masters di Miami: primo successo in Florida Prima vittoria in carriera nel Masters 1000 di Miami per Matteo Berrettini: il romano batte in rimonta il francese Gaston e stacca il pass per i sedicesimi dove affronterà Bergs. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria al debutto nel Masters 1000 di Miami per Matteo Berrettini che, dopo il "bye" nel primo turno, ha fatto il suo esordio nel torneo della Florida contro il francese Hugo Gaston centrando un successo che gli ha permesso di guadagnarsi un posto ai sedicesimi dove affronterà il giovane belga Zizou Bergs che ha eliminato la testa di serie numero 8 Andrey Rublev. Un successo non semplice però per il tennista romano che aveva cominciato male il match con il transalpino perdendo malamente il primo set dopo essersi visto strappare il servizio nel primissimo game dell'incontro.

Un successo in rimonta arrivato grazie alla riscossa arrivata ad inizio secondo set quando l'italiano ha ritrovato la solidità al servizio che da sempre lo contraddistingue per poi andare a centrare il decisivo break nell'ottavo game alla terza palla break. Stesso copione visto poi anche più delineato nel terzo e ultimo set con Matteo Berrettini che in quattro turni alla battuta regala soltanto due "quindici" all'avversario riuscendo poi a strappare il servizio a Gaston sia nel quinto che nel nono game per chiudere con una vittoria in tre set 4-6/6-3/6-3 in due ore.

Un successo storico per Matteo Berrettini dato che si tratta del primo centrato in carriera nel Masters 1000 di Miami. Un successo importante anche per la classifica dato che con questa vittoria il romano prosegue la sua rincorsa alla top-20 vedendosi aprire anche possibilità interessanti dato la presenza in un lato del tabellone che ha perso già diverse teste di serie con il prossimo turno che lo vede opposto a Bergs per poi eventualmente agli ottavi trovare uno tra De Mineaur e Fonseca.