L’albo d’oro del Miami Open: Agassi e Djokovic hanno il record di vittorie, Sinner a caccia del bis
Jannik Sinner e Jiri Lehecka si affronteranno stasera nella finale del torneo 1000 di Miami, che da qualche anno si disputa all'Hard Rock Stadium. Sinner vivrà la quarta finale della sua carriera al Miami Open e punta al secondo titolo, dopo quello vinto nel 2024. Sono due i tennisti che detengono il record di vittorie: Andre Agassi e Novak Djokovic, che hanno vinto in sei occasioni. Serena Williams con otto vittorie detiene il record in campo femminile.
I tennisti che hanno vinto più volte il torneo di Miami
Il torneo di Miami ha cambiato diverse sedi. Si ricorda soprattutto quella mitica di Key Biscayne, isoletta collegata a Miami, dove ha vinto per ben sei volte André Agassi, il primo successo è datato 1990. Sei i successi pure di Novak Djokovic, che un anno fa mancò la possibilità di vincere per la settima volta perdendo la finale con Mensik.
Un torneo per numeri uno visto che tra i plurivincitori ci sono anche Pete Sampras (3 successi), Ivan Lendl, Andy Roddick, Roger Federer ed Andy Murray (2). E a loro potrebbe aggiungersi Jannik Sinner, vincitore nel 2024. Quattro anni fa a sorpresa trionfò un diciottenne Carlos Alcaraz.
L'albo d'oro del Miami Open
1985 Tim Mayotte
1986 Ivan Lendl
1987 Miloslav Mecir
1988 Mats Wilander
1989 Ivan Lendl
1990 Andre Agassi
1991 Jim Courier
1992 Michael Chang
1993 Pete Sampras
1994 Pete Sampras
1995 Andre Agassi
1996 Andre Agassi
1997 Thomas Muster
1998 Marcelo Ríos
1999 Richard Krajicek
2000 Pete Sampras
2001 Andre Agassi
2002 Andre Agassi
2003 Andre Agassi
2004 Andy Roddick
2005 Roger Federer
2006 Roger Federer
2007 Novak Djokovic
2008 Nikolay Davydenko
2009 Andy Murray
2010 Andy Roddick
2011 Novak Djokovic
2012 Novak Djokovic
2013 Andy Murray
2014 Novak Djokovic
2015 Novak Djokovic
2016 Novak Djokovic
2017 Roger Federer
2018 John Isner
2019 Roger Federer
2021 Hubert Hurkacz
2022 Carlos Alcaraz
2023 Daniil Medvedev
2024 Jannik Sinner
2025 Jakub Mensik