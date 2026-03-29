L’albo d’oro del Miami Open: Agassi e Djokovic hanno il record di vittorie, Sinner a caccia del bis

Andre Agassi e Novak Djokovic detengono il record di successi al Miami Open. Jannik Sinner è stato il primo italiano a vincere Miami ed ha la chance di fare il bis.

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Jannik Sinner e Jiri Lehecka si affronteranno stasera nella finale del torneo 1000 di Miami, che da qualche anno si disputa all'Hard Rock Stadium. Sinner vivrà la quarta finale della sua carriera al Miami Open e punta al secondo titolo, dopo quello vinto nel 2024. Sono due i tennisti che detengono il record di vittorie: Andre Agassi e Novak Djokovic, che hanno vinto in sei occasioni. Serena Williams con otto vittorie detiene il record in campo femminile.

I tennisti che hanno vinto più volte il torneo di Miami

Il torneo di Miami ha cambiato diverse sedi. Si ricorda soprattutto quella mitica di Key Biscayne, isoletta collegata a Miami, dove ha vinto per ben sei volte André Agassi, il primo successo è datato 1990. Sei i successi pure di Novak Djokovic, che un anno fa mancò la possibilità di vincere per la settima volta perdendo la finale con Mensik.

Un torneo per numeri uno visto che tra i plurivincitori ci sono anche Pete Sampras (3 successi), Ivan Lendl, Andy Roddick, Roger Federer ed Andy Murray (2). E a loro potrebbe aggiungersi Jannik Sinner, vincitore nel 2024. Quattro anni fa a sorpresa trionfò un diciottenne Carlos Alcaraz.

L'albo d'oro del Miami Open

1985 Tim Mayotte

1986 Ivan Lendl

1987 Miloslav Mecir

1988 Mats Wilander

1989 Ivan Lendl

1990 Andre Agassi

1991 Jim Courier

1992 Michael Chang

1993 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1995 Andre Agassi

1996 Andre Agassi

1997 Thomas Muster

1998 Marcelo Ríos

1999 Richard Krajicek

2000 Pete Sampras

2001 Andre Agassi

2002 Andre Agassi

2003 Andre Agassi

2004 Andy Roddick

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Novak Djokovic

2008 Nikolay Davydenko

2009 Andy Murray

2010 Andy Roddick

2011 Novak Djokovic

2012 Novak Djokovic

2013 Andy Murray

2014 Novak Djokovic

2015 Novak Djokovic

2016 Novak Djokovic

2017 Roger Federer

2018 John Isner

2019 Roger Federer

2021 Hubert Hurkacz

2022 Carlos Alcaraz

2023 Daniil Medvedev

2024 Jannik Sinner

2025 Jakub Mensik