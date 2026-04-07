Franco Agamenone colpito in pieno volto da Rodesch al Challenger di Madrid: “Mi ha fatto male”

Gli inconvenienti del mestiere. Franco Agamenone durante la sua ultima partita nel Challenger di Madrid ha rimediato un colpo violentissimo in faccia. Il suo avversario Rodesch in una fase di gioco lo ha centrato in pieno volto costringendolo alle cure del caso. Un avvio di match sfortunato per l'esperto giocatore italiano che poco prima aveva accusato un problema al ginocchio.

Agamenone colpito in pieno volto da Rodesch

Già in occasione di questo primo problema fisico, Agamenone sotto 0-3 aveva chiesto e ottenuto l'intervento del fisioterapista. Le cure del caso gli hanno permesso di rimettersi in sesto, ma nella fase finale del primo set ecco la nuova chiamata. Il 32enne si è ritrovato a rete dopo un attacco e dopo aver salvato con una volée in allungo, è rimasto nella zona centrale del campo. Rodesch ha tirato un rovescio potentissimo al corpo, e ha sorpreso il povero Agamenone.

Intervento medico per Agamenone, il giudice di sedia chiede lumi

Bordata in faccia per Franco, colpito e abbattuto. Il giocatore lussemburghese si è prontamente scusato, mostrandosi anche imbarazzato per l'accaduto. Tirare al corpo fa parte del gioco, ma non si aspettava di spedire la pallina pericolosamente in faccia. Il giudice arbitro si è subito assicurato delle condizioni di Agamenone, chiedendogli se stesse bene, e il giocatore italiano ha risposto con un perentorio "no".

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Agamenone si riprende e vince la partita

Nuovo trattamento medico, sotto gli occhi di Rodesch che si è avvicinato al suo avversario scusandosi ulteriormente per l'incidente. Fortunatamente nulla di grave per l'esperto giocatore che ha ripreso la partita ma ha perso il primo set. Con il passare dei minuti però, sentendosi meglio, ha archiviato la pratica agevolmente concedendo appena 3 game al numero 146 ATP e testa di serie numero 3 del torneo. Una bella soddisfazione per Agamenone, proveniente dalle qualificazioni e numero 282 del mondo.

Nel post partita ha raccontato: "È stata una buona partita. All’inizio sono partito un po’ timido, forse senza credere abbastanza di potercela fare. Poi, piano piano, mi sono reso conto che potevo riuscirci e alla fine l’ho ribaltata. Peccato per il primo set, sì, un po’ sfortunato: ho preso una pallata in faccia, mi ha fatto male in quel momento, ma poi è passato tutto e ho continuato a giocare".