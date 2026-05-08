Cocciaretto vive una notte magica a Roma contro Navarro: “Non mi ero accorta di tutte queste persone”

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Elisabetta Cocciaretto è raggiante e non potrebbe essere il contrario. La tennista italiana per la prima volta in carriera si è qualificata per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, battendo in due set Emma Navarro, un'avversaria che evoca dolcissimi ricordi legati al successo in Billie Jean King Cup. La 25enne di Ancona al termine del confronto si è resa realmente conto di quanto fatto, e del pubblico presente sul Centrale del Foro Italico che l'ha trascinata al successo.

Prima il balletto sulle note di "Tutta l'Italia" e poi le risate incontenibili per "Coccia" che ha esordito così dopo il match con Navarro: "Mamma mia, non mi ero accorta di così tante persone. Veramente grazie per essere venuti. Credo che non esista venerdì più bello per per un tennista: Foro Italico, Campo Centrale, davanti al tifo italiano. Penso che non avrei potuto desiderare serata migliore". Insomma niente in più da chiedere per questa ragazza che sta giocando un ottimo tennis e che in virtù del successo con l'americana è rientrata nella top 40.

Ora per lei un ostacolo tutt'altro che semplice, ovvero Iga Swiatek che ha vinto gli Internazionali d'Italia in tre occasioni. Cocciaretto sa bene cosa l'aspetta visto che anche nello scorso anno ha dovuto fare i conti con la polacca: "Sì, in realtà la prima volta e l’unica volta che ho giocato con lei è stato proprio l’anno scorso qui, su questo campo, al secondo turno". Le due però si conoscono in realtà da molto tempo: "Da quando siamo piccole, ci ho giocato la prima volta quando avevo 11 anni. Quindi diciamo che la conosco bene. È un’atleta, una sportiva, una tennista incredibile, un esempio per tutte".

E poi a Sky, la Coccia ha voluto rilanciare la sfida: "Per quanto riguarda invece Iga, sì, devo prendermi la rivincita dall’anno scorso. Sicuramente sarà una partita tostissima. E speriamo dunque in nuovi sorrisi per Elisabetta, protagonista finora di un grande torneo in una giornata in cui sono uscite di scena Basiletti e Tyra Grant.