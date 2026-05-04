Sinner insofferente sull’imbattibilità: “Una domanda non necessaria”. A Roma si gioca tre record

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Jannik Sinner dopo lo storico trionfo di Madrid ha dovuto rispondere in conferenza stampa ad una domanda particolare ovvero quella sulla prospettiva di non perdere nemmeno una partita da qui al termine della stagione. Se lo stesso campione italiano ha manifestato quasi insofferenza per uno scenario quasi impossibile dal suo punto di vista, quanto accaduto è un'ulteriore conferma della percezione che si ha vedendo i risultati di Jannik. C'è infatti chi pensa addirittura che un tennista così evidentemente superiore ai suoi colleghi possa addirittura chiudere l'annata senza perdere più nemmeno un incontro.

Sinner insofferente dopo la domanda sull'imbattibilità fino a fine stagione

Il pragmatico Sinner dal canto suo non sembra essere sfiorato nemmeno dal pensiero di questa imbattibilità. Come ribadito dopo l'exploit contro Zverev, Jannik prosegue nella sua carriera step by step cercando di guardare soprattutto a sé stesso per migliorarsi. E infatti di fronte alla domanda in questione, la risposta è stata perentoria per un Sinner quasi insofferente: "Se penso sia possibile non perdere più nemmeno una partita? No, non è possibile. Non vale la pena di parlarne". Sinner che confermando la sua presenza a Roma ha ammesso di non fare pensieri a lunga scadenza (pur avendo ovviamente programmato la stagione in modo come sempre attento), anche per capire quali saranno le risposte del suo corpo. Figuriamoci dunque se potrebbe mai pensare di arrivare a fine anno senza mettere in preventivo sconfitte.

Sinner a Roma può fare ulteriormente la storia del tennis

Quello che è certo è che al momento Sinner sembra praticamente imbattibile, come confermano anche i 4 Masters 1000 di fila vinti, che diventano 5 considerando quello della scorsa stagione. Se in campo il bagaglio dei colpi diventa sempre più ricco e funzionale e il divario dai suoi avversari aumenta sempre più, le pagine di storia sportiva vengono continuamente riscritte. Agli Internazionali d'Italia, il numero uno al mondo potrebbe ulteriormente impreziosire la sua carriera ottenendo addirittura il suo sesto Masters 1000 di fila, e allungando una striscia nei 1000 partita dal novembre 2025.

Il sogno di vincere tutti i Masters 1000 in una sola stagione

Inoltre a soli 24 anni, Jannik è diventato il più giovane tennista di sempre ad aver disputato almeno una finale in tutti e 9 i tornei Masters. Se dovesse migliorare a Roma il risultato della scorsa annata e passare così da finalista a vincitore, l'azzurro raggiungerebbe un altro risultato impressionante: avrebbe vinto tutti gli appuntamenti 1000 almeno una volta in carriera completando il "Golden Masters". Se poi si spingesse oltre portando a casa anche gli ultimi 5 Masters in calendario nel 2026, ovvero Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi allora riuscirebbe nel Season Golden Masters, qualcosa in cui mai nessuno è riuscito.

Sinner ha ribadito ancora una volta di giocare per se stesso e non per i record; tuttavia, i traguardi clamorosi che sta raggiungendo e quelli che ha nel mirino non possono che essere celebrati, consacrando ulteriormente il suo status di fuoriclasse assoluto.