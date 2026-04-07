Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV

Jannik Sinner torna in campo a Monte Carlo. Dopo aver fatto il suo esordio vincendo nel torneo di doppio, il numero 2 della classifica ATP sfida il francese Ugo Humbert nel secondo match di giornata sul Campo Ranieri III. L'incontro non inizierà prima delle ore 13. Il programma sarà aperto da Matteo Berrettini. Dopo Sinner sarà la volta di Carlos Alcaraz, una giornata regale nel Principato. Tutto in diretta solo su Sky. Sinner è in serie aperta, avendo vinto le ultime dodici partite tra Indian Wells e Miami.

Orario e dove vedere Sinner-Humbert in tv e streaming

Sinner e Humbert daranno vita alla seconda partita di oggi a Monte Carlo. O meglio sul Campo Centrale. L'incontro si potrà vedere in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Per abbonati anche lo streaming con Sky Go e NOW. Non si parte prima delle ore 13, ma l'orario è variabile dipenderà dall'esito di Bautista Agut-Berrettini.

Il programma di oggi all'ATP Monte Carlo

Alle ore 11 si parte sul Campo dedicato a Ranieri III con la sfida tra lo spagnolo Bautista Agut e Matteo Berrettini, due tennisti che hanno avuto una splendida carriera e che provano a ritornare in alto. A seguire toccherà a Sinner e Humbert, dunque non prima delle 13. Poi sarà la volta di Alcaraz, detentore del torneo, che se la vedrà con l'argentino Baez. L'ultimo incontro sul Centrale sarà Monfils-Bublik. Sul Campo dei Principi nessun italiano, ma sull'EA de Massy alle 11 c'è Darderi-Hurkacz.

I precedenti tra Sinner e Humbert

Due precedenti, lontanissimi nel tempo: 1-1. Il francese ha vinto il primo nelle NextGen 2019 in quattro set, mentre nel 2021 si impose Jannik in due set sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia di Roma. Humbert è un tennista francese, numero 34 della classifica ATP. Il transalpino ha vinto 7 titoli in carriera ed è stato vicino alla top ten.

Il prossimo avversario di Sinner a Monte Carlo

Dovesse vincere contro Humbert, cosa che sulla carta pare quasi scontata, Jannik si qualificherebbe per gli ottavi di finale che giocherebbe giovedì contro il vincente di Machac-Cerundolo, testa di serie numero 16 che ha esordito battendo Tsitsipas, il tre volte vincitore del torneo uscito mestamente al primo turno.