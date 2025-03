Europa League oggi in TV, dove vedere Athletic-Roma e Lazio-Viktoria Plzen in diretta e streaming: gli orari delle partite

video suggerito

Athletic Bilbao-Roma e Lazio-Viktoria Plzen sono le partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma alle 18:45. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Athletic Bilbao–Roma e Lazio–Viktoria Plzen sono le due partite delle italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di Europa League. Entrambe vittoriose all'andata con lo stesso punteggio (2-1), giocheranno allo stesso orario (ore 18:45) e basterà anche un pareggio per passare ai quarti (in programma il 10 e 17 aprile). Non mancano le insidie nei match odierni: a Bilbao i giallorossi troveranno un'accoglienza molto ‘calda'; all'Olimpico i biancocelesti devono fare i conti sia con il tour de force tra campionato e coppa (lunedì sera hanno giocato contro l'Udinese il posticipo di Serie A) sia con le assenze (Rovella e Gigot squalificati, Castellanos ancora infortunato). Tutte le partite saranno trasmette in diretta tv in chiaro (per abbonati) e in streaming su Sky e NOW.

In caso di passaggio del turno, la Roma ha buone probabilità di incontrare nei quarti i Rangers di Glasgow che la settimana scorsa hanno vinto per 3-1 in casa del Fenerbahçe di Mourinho. Steaua Bucarest, Lione, Real Sociedad o Manchester United le possibili avversarie in semifinale tenendo conto degli abbinamenti in tabellone. Quanto alla Lazio, se la vedrà con una tra Bodø/Glimt oppure Olympiakos e se riesce a spingersi oltre può sfidare una tra AZ, Tottenham, Ajax o Eintracht Francoforte.

Europa League, le partite: gli orari TV

Non è prevista diretta in chiaro né per Athletic-Roma né per Lazio-Viktoria Plzen, che andranno in onda solo su Sky e NOW. Sarà Manchester United-Real Sociedad la sfida che verrà trasmessa anche su TV8, in chiaro e gratis. La diretta gol sul canale 251 permette di seguire tutti i collegamenti dai campi. Di seguito la programmazione delle partite di ritorno degli ottavi di Europa League con indicazione degli orari e dei canali dove vederle:

ore 18:45 – Athletic Bilbao-Roma (1-2) Sky, NOW

ore 18:45 – Eintracht Frankfurt-Ajax (2-1) Sky, NOW

ore 18:45 – Lazio-Viktoria Plzeň (2-1) Sky, NOW

ore 18:45 – Olympiacos-Bodø/Glimt (0-3) Sky, NOW

ore 21:00 – Lyon-FCSB (3-1) Sky, NOW

ore 21:00 – Manchester United-Real Sociedad (1-1) TV8, Sky, NOW

ore 21:00 – Rangers-Fenerbahçe (3-1) Sky, NOW

ore 21:00 – Tottenham-AZ Alkmaar (0-1) Sky, NOW

Dove vedere Athletic Bilbao-Roma in TV e streaming

Athletic Bilbao-Roma inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in chiaro e in tv (solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252). In alternativa sarà visibile anche su NOW, previo pagamento del pss sport. Diretta streaming su Sky Go oppure collegandosi alla piattaforma live on-demand NOW.

Lazio-Viktoria Plzen in Europa League, dove vederla

Lazio-Viktoria Plzen andrà in onda a partire dalle ore 18:45 e sarà visibile solo su Sky Sport (canale 253, oltre alla consueta diretta generale sul canale 251). Non è prevista trasmissione in chiaro gratuita neanche in diretta streaming, dove il match sarà fruibile (sempre per gli utenti registrati) attraverso Sky Go e NOW.