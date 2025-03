video suggerito

Shomurodov fa impazzire l’Olimpico: la Roma batte l’Athletic Bilbao con un gol in pieno recupero La Roma batte l’Athletic Bilbao in pieno recupero grazie a un gol allo scadere realizzato da Shomurodov. L’attaccante mette a segno la rete decisiva dopo un assist al bacio di Saelemaekers. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma batte l'Athletic Bilbao in pieno recupero grazie a un gol allo scadere realizzato da Shomurodov. L'attaccante mette a segno la rete decisiva nel successo giallorosso contro la squadra spagnola nell'andata degli ottavi di Europe League. Succede tutto nella ripresa con il vantaggio ospite siglato da Inaki Williams, poi il pareggio del solito Angelino e poi il gol di Shomurodov che mette ko i baschi rimasti anche in dieci per l'espulsione di Yereay.

Dovbyk scivola al momento del tiro.

Traversa di Dybala nel primo tempo e gol divorato da Dovbyk

La Roma ha iniziato il primo tempo consapevole di avere di fronte un Athletic Bilbao decisamente forte e organizzato. Anche per questo motivo la partita fin dal fischio d'inizio risulta essere molto contratta ed equilibrata. Le squadre giocano, si muovono bene, si rispettano ma difficilmente riescono ad affondare nella porta avversaria. Il primo sussulto arriva così al minuto 20 quando Dovbyk imbeccato al meglio verso l'area di rigore basca si divora il gol del vantaggio giallorossa anche per via di un pizzico di sfortuna.

L'attaccante ucraino ha la palla sul sinistro e se la porta sul destro ma al momento della conclusione scivola incredibilmente sul mano erboso dell'Olimpico cadendo rovinosamente. Dybala lo rialza e la Roma va ancora vicinissima al vantaggio. Baldanzi attacca la profondità entra in area scarica per lo stesso Dybala che tira di prima intenzione e centra la traversa. L'Olimpico sorregge la squadra ed è felice di vedere quel tipo d'atteggiamento. Al termine della prima frazione il risultato è però fermo sullo 0-0.

L'esultanza di Angelino dopo il gol del pareggio.

La partita si sblocca nella ripresa

Nella ripresa però ecco che arriva l'episodio che ha rischiato di gelare l'Olimpico. Dagli sviluppi di un angolo per l'Athletic, sponda di Paredes con Inaki Williams che irrompe sul secondo palo e porta in vantaggio la squadra di Bilbao. La Roma non ci sta e risponde immediatamente con la percussione di Celik sulla destra, palla in mezzo, leggermente arretrata per Angelino. Il terzino sinistro spagnolo calcia con il destro e batte Agirrezabala realizzando l'ennesimo gol di questo 2025 a dir poco felice per lui.

L'Athletic allora torna a farsi pericoloso con Inaki Williams che mette in mezzo un pallone insidioso per Unai Gomez, colpo di testa di poco a lato. Ranieri allora fa entrare Shomurodov e Soulé, escono Dovbyk e Dybala. Negli ultimi 5 minuti gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Yeray. Occasione d'oro per la Roma che la coglie al volo segnando il gol decisivo per la vittoria in pieno recupero proprio grazie a Shomurodov imbeccato al meglio in area di rigore da un assist al bacio di Saelemaekers. L'ex Genoa si gira e mette a segno il gol del definitivo 2-1.