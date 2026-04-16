Aston Villa-Bologna di Europa League oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni

Il Bologna è ospite alle 21:00 al Villa Park dell’Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Diretta TV e in streaming su Sky.

Ritorno di Europa League per il Bologna che questa sera deve sperare in un miracolo sportivo per avere la meglio sull'Aston Villa e provare a ribaltare la sconfitta dell'andata per raggiungere la semifinale. Gara che viene trasmessa in esclusiva sia in TV sia in streaming a partire dalle 21:00 in diretta su Sky.

Quella rimediata la scorsa settimana al Dall'Ara è stata la terza sconfitta consecutiva contro l'Aston Villa, una "bestia nera" contro cui il Bologna fatica ad esprimere il proprio calcio. Adesso, in vista del ritorno a Villa Park e di fronte al 3-1 da ribaltare, la situazione non sembra particolarmente rosea per la squadra di Italiano. Il Bologna non vince da sei partite contro le squadre inglesi, con cui ha rimediato solo 1 pareggio e 5 sconfitte, ma c'è un dato confortante che tiene vive le speranze dell'impresa: ha vinto cinque delle sei trasferte disputate in Europa League, proprio da quando ha perso per 1-0 al Villa Park a settembre.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

La sfida fra Aston Villa e Bologna sarà visibile su Sky con i canali di riferimento in TV che sono Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta. Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky a trasmettere Aston Villa-Bologna. Servirà l'app SkyGo oppure si potrà usufruire del servizio di NOW.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna di Europa league

La squadra inglese non cambia assetto: Unai Emery ha le idee chiarissime come proseguire la cavalcata europea e dovrebbe confermare anche in casa il 4-4-2 con cui ha sbancato il Dall’Ara. Con Rogers e Watkins di punta, con Bailey ancora in panchina e un Douglas Luiz che cerca spazio. Italiano cerca qualità per provare a sovvertire i pronostici. C'è un dubbio feroce che potrebbe indirizzare il match: Bernardeschi o Orsolini? Di sicuro tornerà dal primo minuto Rowe mente in difesa mancherà Lucumì, dove giocherà Vitik.

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Rogers; Buendía, Watkins

Bologna: Ravaglia, João Mário, Vitík, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Castro, Rowe