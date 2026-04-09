Il Bologna sbaglia troppo, l’Aston Villa non perdona e vince 3-1: Konsa e Watkins fanno gioire Emery

Konsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall’Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana.

Il Bologna sbaglia troppo e l'Aston Villa non perdona. Allo stadio Renato Dall'Ara a vincere è la squadra di Unai Emery grazie ai gol di Konsa e Watkins ma Vincenzo Italiano si mangia le mani per le tante imprecisioni della sua squadra che hanno portato alla sconfitta.

La gara d'andata dei quarti di finale dell'Europa League 2025-2026 si è conclusa con la vittoria dei Villans, che probabilmente hanno indirizzato la qualificazione in semifinale, ma il risultato è troppo penalizzante per quanto visto sul campo e per quanto fatto dal Bologna nell'arco dei 90′.

Tre errori individuali penalizzano in maniera eccessiva la squadra di Italiano ma non si possono concedere situazioni del genere ad una squadra così esperta come quella di Birmingham.

Konsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione

Partita molto tattica allo stadio Dall’Ara, con entrambe le squadre aggressive ma attente a non scoprirsi in difesa. Annullato un gol a Castro per fuorigioco, mentre Ferguson centra la traversa. Poco prima dell’intervallo, arriva il vantaggio dei Villans firmato da Konsa su errore di Ravaglia in uscita.

All'inizio della ripresa la fiammata di Pobega ha illuso il pubblico emiliano ma poco dopo è arrivato il raddoppio della squadra di Emery: il Bologna perde palla in costruzione con Heggem e Watkins batte Ravaglia in uscita.

Al 90′ il Bologna accorcia con un gran gol di Rowe, che stringe il campo da sinistra e con un destro potente fulmina Martinez sul secondo palo, ma tre minuti dopo Watkins fa doppietta su corner e porta l'Aston Villa sul 3-1.

Bologna-Aston Villa, il tabellino

RETI: 44′ Konsa, 51′ e 94′ Watkins, 90′ Rowe.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson (68′ Orsolini), Freuler, Pobega (68′ Moro); Bernardeschi, Castro (83′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana (80′ Bogarde), Tielemans; McGinn, Buendia (87′ Bailey), Rogers (87′ Maatsen); Watkins. Allenatore: Unai Emery.

ARBITRO: Sandro Schärer (SUI).