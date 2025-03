La Lazio vince in nove in casa del Viktoria Plzen: impresa clamorosa in Europa League

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È tutto rimandato alla prossima settimana, quando all'Olimpico ci sarà la gara di ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League: in casa del Viktoria Plzen la Lazio trova soltanto un pareggio che complica un po' i piani della rincorsa europea ma lascia ancora tutto aperto. Al gol di Romagnoli nelle prime battute del primo tempo risponde Durosinmi all'inizio della ripresa ma il finale è pazzesco: Isaksen segna alla fine del lungo recupero, con la sua squadra rimasta in nove a causa di due espulsioni.

La Lazio segna e spreca

L'inizio è stato un po' difficoltoso per i biancocelesti che sono passati in svantaggio all'11' con un'azione rocambolesca: Sulc segna con un bellissimo destro al volo, ma pochi istanti più tardi l'arbitro viene richiamato dal VAR per una revisione che richiede circa tre minuti e che viene seguita dall'annullamento del gol per la squadra di casa. La Lazio tira un sospiro di sollievo e al 18′ riesce a passare in vantaggio con un gol facilissimo di Romagnoli che manda in rete il pallone da pochi passi.

La partita cambia, la squadra di Baroni è in piena fiducia e crea tante azioni pericolose che avrebbero potuto blindare il risultato. I palloni più pericolosi sono quelli che passano dai piedi di Noslin che per due volte arriva vicino al raddoppio ma viene fermato dalla difesa avversaria sul più bello.

Pareggio Viktoria Plzen, poi il finale incredibile

La Lazio continua a essere fiduciosa e viva ma nella ripresa esce fuori anche il Viktoria Plzen che pareggia i conti al 53′ con Durosinmi, bravissimo ad approfittare di una disattenzione difensiva di Tavares che gli lascia il campo completamente libero. I cechi crescono in intensità e sfiorano addirittura la rimonta in un paio di occasioni, ma è il finale a mettere tutto in bilico: i biancocelesti restano in 10 al 77′ per l'espulsione di Rovella, protagonista di un intervento pericoloso ai danni di Sulc che, sanguinante, ha richiesto l'intervento dello staff medico. L'ex Juve viene prima ammonito, ma poi l'arbitro riguarda l'azione al monitor ed estrae il rosso diretto.

Non è l'unico cartellino rosso della serata perché la Lazio chiude la sua partita in nove uomini per l'espulsione di Gigot in pieno recupero. Al 93′ il difensore fa un bruttissimo fallo su Cadu e l'arbitro senza esitazione gli sventola in faccia un rosso diretto che complica di molto il ritorno in cui Baroni dovrà fare a meno di due giocatori. Ma la partita è tutt'altro che finita: sotto di due uomini la Lazio ha una reazione di puro orgoglio e al 98′ Isaksen segna con un bellissimo tiro a giro che disegna un finale clamoroso e regala la vittoria alla sua squadra quando nessuno ci sperava più.