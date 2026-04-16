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Aston Villa-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Aston Villa-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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16 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:30
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La diretta live della partita Aston Villa-Bologna per i quarti di ritorno di Europa League. Emery forte del 3-1 dell'andata conferma i migliori, inclusi Dibu Martinez e Watkins. Italiano rivoluziona il Bologna. In campo Ferguson e Bernardeschi. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

18:30

Come arriva il Bologna

Una stagione di alti e bassi. In campionato l'ultima partita è stata positiva, 2-0 al Lecce, ma la zona europea è molto lontana per la squadra di Italiano.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva l'Aston Villa alla partita di oggi

Il 3-1 della gara d'andata è di una settimana fa. L'ultima di Premier League è stata proficua, 1-1 in casa del Nottingham Forest. 55 punti in 32 partite non sono tantissimi, ma valgono il quarto posto e sette punti di vantaggio sul Chelsea, sesto e primo delle non elette per la Champions.

A cura di Alessio Morra
18:00

Dove vedere Aston Villa-Bologna di Europa League in TV e streaming

La partita tra l'Aston Villa e il Bologna si potrà seguire in TV solo su Sky. A trasmettere la partita sarà Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Telecronaca di Paolo Ciarrravano e Giancarlo Marocchi. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
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