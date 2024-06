video suggerito

Sinner in finale ad Halle, ma è già campione di sportività: il suo gesto emoziona Zhang Sinner batte Zhang nella semifinale di Halle, guadagnando così la finale dove affronterà Hurkacz. Eccezionale gesto di sportività nel finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha battuto Zhang, qualificandosi per la finale del torneo di Halle dove affronterà Hurkacz. Un match intenso, in cui il numero uno al mondo è riuscito a restare freddo annullando anche un set point al cinese nel secondo parziale. Una vittoria impreziosita da un gesto da assoluto campione di sportività da parte di Sinner in un momento cruciale del match.

Cosa è successo nel finale della partita di Halle tra Sinner e Zhang

Cosa è successo nel finale del match tra Sinner e Zhang. In occasione del tie break decisivo, il primo a battere è stato il tennista cinese. Il servizio di quest'ultimo è stato considerato buono anche se Sinner si è subito lamentato sottolineando come la sfera fosse finita fuori. In modo molto civile Jannik ha esternato le sue perplessità al giudice di sedia, con il suo angolo che nel frattempo ha invitato l'azzurro a restare concentrato sul gioco: Cahill gli ha sussurrato "Focus".

L'arbitro a quel punto ha spiazzato tutti, e in primis Sinner confermando che effettivamente la palla era fuori ma che non poteva mostrare il replay per un problema tecnico. Ragione dunque a Sinner e seconda di servizio per Zhang che si preparava senza fare una piega a battere nuovamente. Questa volta però è stato il tennista italiano a sorprendere tutti: ha concesso all'avversario di battere nuovamente la prima di servizio, con un gesto di eccezionale fair play, alla luce del tanto tempo intercorso ormai tra prima e seconda che avrebbe potuto destabilizzarlo.

Applausi per Sinner campione di sportività contro Zhang

Applausi a scena aperta da parte di tutti i presenti e dello stesso Zhang, che ha ringraziato Sinner. I due si conoscono da molto tempo avendo condiviso anche un percorso importante presso l'accademia di Riccardo Piatti. In quanti lo avrebbero fatto in un momento delicato come quello? Con il tie-break decisivo appena iniziato? Sinner si è confermato ancora una volta unico e speciale.

Sinner in finale ad Halle sfiderà Hurkacz, i precedenti

Il resto è storia con la vittoria del tie-break e il successo in due set che concede a Sinner di giocare la finale domenica ad Halle.Non sarà facile per Sinner giocare contro un amico come Hurkacz, con il quale ha condiviso anche il torneo di doppio di Halle. I due sono molto legati e si sono affrontati per quattro volte con il bilancio dei precedenti che è di 2-2. La prima sfida risale al 2021 nella finale di Miami quando ad imporsi fu il polacco. L'ultimo incrocio a Monte Carlo 2023 con il successo di Sinner. Questo sarà il primo duello sull'erba.