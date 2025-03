video suggerito

Gli ultimi giorni di "vacanza" di Jannik Sinner: kart, bici e risate con gli amici campioni Jannik Sinner si è concesso una bella sgambata in bicicletta in compagnia di alcuni amici sportivi famosi come Giovinazzi, Ciccone e Pier Guidi.

A cura di Marco Beltrami

Il conto alla rovescia per Jannik Sinner sta per finire. Il 13 aprile il tennista numero uno al mondo potrà tornare ad allenarsi in modo "ufficiale", per prepararsi nel migliore al ritorno in campo con la fine della sospensione in programma il 4 maggio. Nel frattempo per Jannik è tempo di concedersi qualche momento di svago, alternando gli stessi al lavoro personalizzato, anche in compagnia di amici celebri. Dopo il kart dei giorni scorsi infatti, l'azzurro si è concesso una bella sgambata in bicicletta.

Jannik Sinner in bici con Antonio Giovinazzi, Ciccone e Pier Guidi

Il tutto è stato mostrato sui social da Antonio Giovinazzi che è un amico di Jannik con il quale condivide anche il fatto di risiedere a Monte-Carlo. Il pilota vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 con la Ferrari, ha postato alcune foto di un'uscita in bicicletta con Sinner, l'altro pilota della Scuderia Ferrari Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone, che ha vinto tre tappe e la maglia azzurra nel 2019 al Giro d'Italia e quella a pois nel Tour de France.

I quattro si sono lasciati immortalare sorridenti prima a Monte-Carlo, poi durante la passeggiata e poi in un bar alle prese con la colazione. La didascalia di Giovinazzi lascia intendere che ci saranno anche altre pedalate: “Buona la prima”. Una situazione che conferma il feeling tra gli sportivi che hanno concesso il bis rispetto a quanto accaduto a Capodanno, quando dopo un allenamento insieme si regalarono un meritato Cenone. Sinner dunque approfitta degli ultimi giorni che lo separano dal ritorno agli allenamenti in strutture federali. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche disimpegnarsi sui Kart, sempre con la stessa compagnia.

Quando tornerà ad allenarsi Sinner, le tappe dopo la sospensione

Le prossime tappe ufficiali per Sinner. Il tennista italiano che è quasi certo di tornare in campo agli Internazionali di Roma da primo in classifica (a meno di imprese di Zverev, con Alcaraz ormai fuori dai giochi), ha ancora qualche giorno prima che arrivi il 13 aprile quando potrà allenarsi con il suo team presso strutture regolarmente affiliate alla federazione o all'ATP, e anche a Monte-Carlo. In questo modo potrà prepararsi nel migliore dei modi per il rientro all'attività agonistica previsto a partire dal 5 maggio. Da quel giorno ripartirà la sua stagione, con l'obiettivo di implementare la sua bacheca che in questa annata si è già impreziosita con gli Australian Open.