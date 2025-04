video suggerito

Carlos Alcaraz in finale a Montecarlo: così sorpassa Jannik Sinner nell’ATP Race Carlos Alcaraz qualificandosi per la finale del torneo di Monte Carlo ha superato quota 2000 punti ed ha così scavalcato Jannik Sinner nell’ATP Race, la classifica che somma solo i risultati dell’anno solare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz non aveva mai vinto una partita a Monte Carlo fino a quest'anno, ora è in finale nel Principato. Niente di stupefacente, anzi, è arrivato un po' in ritardo rispetto al previsto. Sia con Musetti che con de Minaur sarà favorito. Con la qualificazione all'ultimo atto dello storico torneo sulla terra rossa ha la certezza di scavalcare Jannik Sinner nella classifica ATP Race, quella che somma solo i risultati dell'anno solare.

Alcaraz supera i 2000 punti ed è davanti a Sinner nella Race

Alcaraz ha incamerato 600 punti, ne aveva 1460 e così ha la certezza lunedì di avere (almeno) 2060 punti. Sinner è sempre fermo a 2000, quelli conquistati con la vittoria degli Australian Open. Jannik poi non ha giocato più a causa della sospensione, che gli impedirà di giocare fino agli Internazionali d'Italia. Che qualcuno superasse Sinner era pressoché certo, anzi, poteva succedere anche prima, dopo Indian Wells e Miami. E considerata l'assenza pure a Barcellona e Madrid è altamente probabile che anche qualcun altro possa superare il numero 1 ATP nella Race, ma poco male. Nessuna preoccupazione, perché il primato di Sinner è in cassaforte: considerato che il ranking canonico si basa sulle 52 settimane.

Il primato di Sinner nell'ATP Ranking è al sicuro

Il primato di Sinner è al sicuro, anche se Alcaraz ha poco o nulla da difendere fino al Roland Garros, perché lo scorso anno per via di un infortunio saltò Monte Carlo, Barcellona e Roma, e a Madrid si fermò ai quarti di finale. Poi però Carlos ha due cambiali pesantissime: i successi di Roland Garros e Wimbledon, insomma 4000 punti puliti. Dovesse vincere Monte Carlo, però, Alcaraz scavalcherebbe Zverev tornerebbe al numero 2 e avrebbe la certezza di evitare Sinner nei prossimi tornei fino alla finale.