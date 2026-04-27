Sinner-Norrie all’ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giornata ricchissima quella di martedì 28 aprile a Madrid, dove sono in programma tutti gli ottavi di finale del torneo maschile. Jannik Sinner scenderà in campo in mattinata e lo farà contro il britannico Cameron Norrie, ex top ten. La sfida Sinner-Norrie si potrà seguire in diretta TV solo su Sky e non inizierà prima delle ore 11. Anche lo streaming sarà riservato solo agli abbonati, che potranno usufruire di Sky Go e NOW. Non c'è la possibilità di seguire in chiaro né in diretta né in differita questa partita.

Sinner è un fenomeno, e si sa, ma l'assenza di Alcaraz lo rende il dominus totale del tennis, almeno per questa primavera. Sinner è la testa di serie numero 1 ed è favoritissimo. Jannik sfiderà Norrie, che è reduce dal successo in due set sull'argentino Tirante. Non ci sono precedenti tra i due, curioso considerando che il britannico è professionista dal 2017. Se Sinner vincerà nei quarti del tabellone potrebbe trovare il giovane talento spagnolo Jodar.

Orario e dove vedere Sinner-Norrie in TV e streaming

La partita tra Sinner e Norrie sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, che manda in onda integralmente il torneo 1000 di Madrid. Oggi si parte alle ore 11, diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguire il match in streaming sull'app Sky Go. Streaming anche per gli abbonati di NOW.

I precedenti tra Sinner e Norrie

Non ci sono precedenti tra Jannik e il tennista britannico, ed è una cosa particolare. Perché se gli zero precedenti tra Sinner e Moller erano spiegabili dal divario enorme in classifica e dai pochi tornei giocati in comune, non si può dire la stessa cosa per Jannik e Norrie, altrimenti che spesso si ritrovano a giocare gli stessi appuntamenti.

Il prossimo avversario di Sinner a Madrid: il tabellone

Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 e quindi comanda il tabellone. Dovesse battere Norrie, come da pronostico, tornerebbe in campo subito e cioè mercoledì 29 aprile contro il vincente di Jodar-Kopriva, partita molto attesa per via del giovane spagnolo che sta crescendo in modo impetuoso.