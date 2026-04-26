Sinner batte Moller a Madrid, poi l’equivoco durante l’intervista: “Non mi servono app di dating”

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La cosa più interessante del match tra Jannik Sinner ed Elmer Moller è alla fine dell'incontro quando un equivoco dialettico sul nome di una app, che l'italiano usa per apprendere meglio e in fretta lo spagnolo, scatena imbarazzo e ilarità in diretta tv. L'interlocutore crede sia una di dating, di un sito d'incontri… Proprio così, ha fatto confusione provocando la reazione genuina dell'alto-atesino, che un po' si lascia andare ma riesce a contenersi. "No, no… non ho bisogno di queste cose", dice il tennista che quasi scoppia a ridere per l'incredibile gaffe. È così che la sua vittoria contro il danese (169° al mondo) passa in secondo piano: era scontata e solo questione di tempo. Troppo netto il divario perché, al di là di qualche slancio d'orgoglio e di generosità dell'avversario, la sfida potesse prendere una piega differente. Il campione di San Candino, infatti, se l'è presa comoda, non ha forzato né il ritmo né le giocate: s'è limitato a piazzare quelle giuste e in un'ora e 17 minuti ha vinto 6-2, 6-3 avanzando agli ottavi dove troverà uno tra Cameron Norrie o Thiago Tirante.

La gaffe del giornalista in tv, confonde la app per lo spagnolo con una di dating

Sconfitto il danese, Sinner si concede per la rituale intervista del post partita che prende una piega inconsueta rispetto al solito commento sulla prestazione, su cosa ha funzionato e cosa no, sull'avversario. Niente di tutto questo… a rubare la scena è la gaffe che fa il giornalista che interpreta male le parole del tennista. Tutto nasce da quando gli chiede come va l'apprendimento dello spagnolo: "Hai qualche app che ti aiutare a impararlo?". Jannik conferma che la sua conoscenza della lingua non è ancora perfetta: "Non è ancora buono, ma il mio obiettivo è parlarla in un anno".

Il rapporto con il fisioterapista argentino (Alejandro Resnicoff, ndr), è sicuramente prezioso per accelerare un maggiore padronanza dell'idioma, ma ha ancora bisogno di un po' di tempo. E qui si verifica il clamoroso equivoco… quando l'italiano chiarisce che al momento si arrangia con alcune app. "Ho ancora bisogno di scoprire Duolingo, l'altra è Babbel". La replica del reporter spiazza Sinner: "Bumble è un'app di dating?". La risposta del tennista è divertita, tanto che Jannik nasconde la faccia tra le mani per trattenere le risate. "No, ho detto Babbel, Babbel, Babbel… non è un'app di dating, non ho bisogno di un'app di dating".