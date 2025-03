video suggerito

Djokovic-Mensik oggi in TV, dove vedere la finale del Miami Open: orario e diretta streaming Djokovic-Mensik, finale del torneo di Miami, si gioca oggi alle 21 ora italiana. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Djokovic-Mensik è la finale del torneo di Miami in programma oggi domenica 30 marzo alle 21, ora italiana. Il tennista serbo numero 5 del mondo a 37anni spera di vincere quello che sarebbe il 100° titolo della sua carriera a livello di Tour, ma dovrà fare i conti con il promettente diciannovenne ceco. Mensik va a caccia della prima vittoria di un torneo e grazie ai risultati di Miami è già certo di diventare numero 30 del mondo. Un successo su Nole lo farebbe salire fino al 24° posto. Djokovic arriva alla finale grazie al successo su Dimitrov, mentre il suo avversario ha superato Fritz. Un unico precedente tra i due, lo scorso anno, quando ad imporsi fu il tennista serbo. Ecco quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming della partita, in esclusiva su Sky.

A che ora si gioca oggi Djokovic-Mensik finale del Miami Open: orario e programma

Djokovic e Mensik scenderanno in campo oggi domenica 30 marzo per la finale del Miami Open. La partita che chiuderà il Masters 1000 è in programma alle 21, ora italiana, ovvero le 15 locali. Non dovrebbero esserci slittamenti di orario, con la sfida che sarà poi seguita dalla cerimonia di premiazione. Prima, alle 18:30 ora italiana si giocherà la finale del torneo di doppio femminile.

Djokovic-Mensik, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Djokovic-Mensik? La finale del Miami Open non si potrà seguire in TV in chiaro, essendo in esclusiva su Sky. Diretta televisiva a partire dalle 21 italiane sul canale Sky Sport Tennis (203), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Per quanto riguarda lo streaming la sfida tra il tennista serbo e quello ceco si potrà seguire su Sky GO e NOW. Anche questi servizi riservati ai rispettivi abbonati.

I precedenti tra Djokovic e Mensik

Djokovic e Mensik si affronteranno nella finale del Masters di Miami per la seconda volta in carriera. Il tennista serbo e quello ceco infatti si sono sfidati già in un’occasione, lo scorso anno. Il primo precedente risale al torneo di Shanghai, quando nei quarti di finale Djokovic s’impose in rimonta 6-7, 6-1, 6-4 contro il promettente Mensik.