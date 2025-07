Sinner-Dimitrov oggi agli ottavi di Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon oggi lunedì 7 luglio contro Grigor Dimitrov. La partita è in programma sul campo Centrale non prima delle ore 18. Jannik reduce dal successo facile su Martinez, se la vede contro l’esperto bulgaro, 19a testa di serie del tabellone che ha già affrontato in 5 occasioni con 4 vittorie. Il vincente sfiderà uno tra Shelton e Sonego ai quarti di finale. La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Sky in esclusiva, con streaming su Sky Go e NOW.

A che ora gioca Sinner oggi contro Dimitrov a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Sinner e Dimitrov è in programma oggi lunedì 7 luglio sul campo centrale di Wimbledon non prima delle ore 18. Si tratta del terzo confronto dopo quelli tra de Minaur e Djokovic, e Andrea e Navarro. Sinner-Dimitrov potrebbe iniziare in ritardo nel caso in cui i match precedenti dovessero prolungarsi più del previsto.

Sinner-Dimitrov dove vederla in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati Sky. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Non è prevista alcuna diretta in chiaro. L’emittente satellitare segue integralmente il torneo di Wimbledon, offrendo anche ampie analisi e approfondimenti su Sky Sport Arena (canale 204), oltre che sui canali compresi tra il 251 e il 256 della piattaforma Sky Sport. Il match sarà inoltre disponibile anche in altissima definizione su Sky Sport 4K (canale 213 per i clienti Sky Q) e su Sky Sport Mix (canale 211), dove sarà attiva "Diretta Wimbledon". Per quanto riguarda lo streaming, chi possiede un abbonamento potrà seguire l’incontro tramite Sky Go, oppure accedere alla diretta anche su NOW, la piattaforma online di Sky.

Sinner-Dimitrov, i precedenti

Sinner e Dimitrov si sono affrontati cinque volte in carriera e i precedenti sono 4-1 in favore di Sinner. Il bulgaro 34enne ha vinto il primo match nel 2020, ha poi incassato 4 sconfitte di fila. Le ultime due nella scorsa annata, in finale del Masters 1000 Miami e nei quarti del Roland Garros. Nessun incrocio sull’erba.