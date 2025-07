Sinner scoppia a ridere a Wimbledon parlando di Silverstone: “Devo restare concentrato”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Jannik Sinner è agli ottavi di finale di Wimbledon: la vittoria nel terzo turno su Pedro Martinez per 6-1, 6-3, 6-1 gli ha spalancato le porte verso la seconda parte del torneo che vivrà da assoluto protagonista. Contro lo spagnolo è stato un dominio assoluto, specialmente nel primo e nel terzo set conclusi con pochissime sbavature e con il passo trionfante del grande campione. Affronterà uno tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner nel prossimo turno in programma lunedì e intanto si godrà una domenica di riposo che coincide con il Gran Premio di F1 di Silverstone.

Il tennista è un grande appassionato di auto come suo fratello che aveva saltato addirittura la finale degli Internazionali di Roma per essere presente da spettatore a Imola. Questioni di cuore e di tifo che coinvolgono anche il numero uno del ranking, ma per Jannik Wimbledon è più importante di ogni altra cosa e si accontenterà di vedere la gara in televisione. Durante l'intervista post partita ha fatto scoppiare tutto il pubblico presente in una fragorosa risata parlando di come proverà a far collimare gli impegni.

Sinner non sarà a Silverstone

Giorno di riposo ma anche giorno di Formula 1, con la gara abbastanza vicina da trasformarsi in una vera tentazione. Ma Sinner ha la testa solo per il tennis e mette da parte anche il tifo per uno sport diverso dal suo: il campione ha annunciato che non sarà presente nei box a Silverstone nonostante il giorno di riposo in attesa degli ottavi di finale. Dopo le due finali perse contro Alcatraz la posta in ballo è troppo alta per potersi distrarre anche solo per qualche ora.

In campo l'intervistatrice gli chiede cosa farà nel suo giorno libero, sottintendendo che potrebbe anche fare una capatina al circuito inglese. Ma Sinner imbarazzato scoppia a ridere, così come tutto il pubblico: "No, no. Devo concentrarmi su questo torneo. Gestirò le mie sessioni di allenamento in base alla gara". Mentre lo dice gli scoppia un sorriso, ma poi spiega di essere un grande appassionato di Formula 1 ma di poterla seguire poco perché spesso coincide con i suoi impegni in campo. Non c'è tempo per le distrazioni e anche nel giorno libero l'altoatesino si allenerà per provare a portare a casa lo Slam inglese.