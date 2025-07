Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik gioca il terzo turno

Jannik Sinner e Pedro Martinez scenderanno in campo alle ore 14:30 per il match dei sedicesimi di finale. Sinner è favoritissimo contro lo spagnolo, che è uno specialista della terra battuta. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che ha i diritti in esclusiva del match. Sarà Sky Sport Tennis (canale 203) a mandare in onda la partita. Diretta streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro.