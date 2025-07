video suggerito

Quando gioca Sinner contro Dimitrov a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov a Wimbledon negli ottavi di finale lunedì 7 luglio, Sinner è favorito contro il bulgaro che ha già battuto in quattro occasioni. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma sul campo centrale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sta macinando i suoi avversari. Il numero 1 della classifica ATP ha perso appena 17 game in tre partite, nemmeno Federer, quando era il re del tennis, aveva iniziato mai così a Wimbledon. Spazzati via Nardi, Vukic e Martinez, per la verità tre giocatori di basso livello. Ora l'asticella si alza. Perché l'avversario degli ottavi di finale è Grigor Dimitrov, giocatore di prima fascia, di grande eleganza, ma che con Sinner ha avuto poco scampo nelle ultime sfide. L'incontro si giocherà sul Campo Centrale lunedì 7 luglio. Non è stato ancora reso noto l'orario. Chi vincerà tra Sinner e Dimitrov sfiderà nei quarti Ben Shelton o Lorenzo Sonego, uno dei tre italiani negli ottavi di finale. La partita Sinner-Dimitrov si potrà seguire solo su Sky in diretta TV. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW, non è possibile vedere la sfida in chiaro. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Dimitrov a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Dunque Sinner in campo negli ottavi di finale contro Grigor Dimitrov lunedì 7 luglio. La partita si terrà sicuramente sul Campo Centrale, ma l'orario non è stato ancora definito. Probabilmente sarà il secondo incontro di giornata, quindi Jannik potrebbe scendere in campo dopo le ore 16:30.

Grigor Dimitrov, chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon, i precedenti

Non ha bisogno di presentazioni il bulgaro, classe 1991, che era arrivato nel circuito con l'etichetta di erede di Federer e che da questa etichetta è stato penalizzato. Dimitrov ha avuto un'eccellente carriera, anche se non ha giocato mai una finale Slam. Numero 3 ATP come best ranking, ha vinto le ATP Finals nel 2017, il suo anno migliore. A Wimbledon ha vinto la 100ª partita Slam.

I precedenti sono cinque, Jannik avanti 4-1. Dimitrov vinse il primo nel 2020, quando Sinner era appena diciannovenne, a Roma, poi ha perso solo un set. Al Roland Garros 2024 l'ultima sfida, quella precedente si giocò a Miami, dove Jannik vinse il secondo 1000 della sua carriera.

Dove vedere Sinner-Dimitrov in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Dimitrov in TV? La partita valida per gli ottavi di Wimbledon si potrà seguire in diretta TV solamente su Sky. Non c'è la possibilità di vedere la sfida in chiaro, essendo Wimbledon un'esclusiva Sky, che manderà in onda l'incontro sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.