Sinner, Sonego e Cobolli agli ottavi, mai così bene l’Italia a Wimbledon: “Sensazionale” Tre tennisti italiani tutti assieme negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, tutti in campo lunedì. Evento mai accaduto finora. Con Sinner e Cobolli ci sarà anche Sonego, che ha vinto una battaglia autentica con Nakashima. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Paese di poeti, santi, navigatori e tennisti che, oltre a Sinner, sono specialisti dell'erba. Si potrebbe riassumere con la modifica di un famoso detto l'impatto che da anni ha l'Italia a Wimbledon. Berrettini ha giocato la finale, Sinner e Musetti le semifinali. Per la prima volta nella storia, però, tre italiani si qualificano per gli ottavi nella stessa edizione del torneo, sono tutti nella parte alta, e hanno la possibilità di regalarsi qualcosa di meraviglioso.

Jannik ha perso solo 17 game, battuto il record di Federer

Sinner naturalmente è un discorso a parte, ma al netto dell'essere il numero 1 ATP e dell'essere a caccia del quarto titolo Slam della carriera a verbale vanno i 17 games persi in tre partite, praticamente una miseria (sette contro Nardi, cinque contro Vukic e contro Martinez). Nemmeno Federer ne aveva persi così pochi ai suoi tempi (il suo primato era 19). Adesso c'è Dimitrov, caro amico di Jannik, battuto quattro volte su cinque.

Cobolli agli ottavi senza perdere un set: sfiderà Cilic da favorito

Cobolli, che ha cambiato casa nel corso del torneo, non ha perso nemmeno un set fin qui e con il passaggio agli ottavi ha la certezza di entrare nella top 20 quando Wimbledon terminerà, e il meglio deve ancora arrivare. Lunedì scenderà in campo contro Cilic, finalista nel 2017, che è spuntato dal nulla e dopo aver eliminato Draper ha fatto fuori pure Munar. Il miglior Cilic sarebbe un osso durissimo, ma il croato è pur sempre un classe 1988 e ha perso (sulla terra) le due partite su due giocate con Cobolli, che ha la chance di qualificarsi per i quarti di finale (in quel caso troverebbe Djokovic).

Successo eroico di Sonego: 5 ore di gioco e tre tie-break vinti

E poi c'è Sonego, che è uscito vincitore di una partita memorabile. ‘Sonny' è eroico e nelle prove dello Slam si esalta, più deve faticare e meglio gioca. Il torinese ha battuto con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 l'americano Nakashima dopo 5 ore di gioco ed ha guadagnato per la seconda volta un posto agli ottavi a Wimbledon, sfiderà Ben Shelton, avversario ormai abituale nei tornei del Grande Slam: i due si sono sfidati al Roland Garros e agli Australian Open, dove Sonego fece soffrire l'americano. Il successo di Sonego è stato celebrato dall'account ‘X' di Wimbledon che ha scritto in italiano, con tanto di Tricolore, ‘sensazionale'. E sì, è la parola giusta per un traguardo straordinario per tutto il tennis italiano.