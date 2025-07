video suggerito

Cobolli-Djokovic oggi ai quarti a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming La partita tra Cobolli e Djokovic per i quarti di finale di Wimbledon è in programma oggi non prima delle 16. Chi vince affronterà uno tra Sinner e Shelton. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Cobolli gioca oggi contro Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon. La partita è in programma oggi sul campo centrale non prima delle ore 16. Il tennista italiano che da lunedì sarà almeno numero 19 al mondo è reduce dalla vittoria su Cilic, affronta per la seconda volta in carriera il sette volte vincitore di Wimbledon. L'unico precedente è stato vinto da Nole, con il vincente di questa sfida che affronterà uno tra Sinner e Shelton in semifinale. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

A che ora gioca Cobolli oggi contro Djokovic a Wimbledon: orario e programma

La partita tra Cobolli e Djokovic è in programma oggi mercoledì 9 luglio a Wimbledon sul campo centrale. Il confronto dei quarti di finale si giocherà non prima delle ore 16 dopo il match tra Andreeva e Bencic che inizierà alle 14:30. Cobolli-Djokovic potrebbe iniziare in ritardo nel caso la partita precedente dovesse prolungarsi ppiù del dovuto.

Cobolli-Djokovic, dove vederla in TV e streaming

Il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic sarà visibile in esclusiva solo per gli utenti abbonati a Sky. La sfida andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203), mentre non è prevista alcuna copertura in chiaro. Sky segue l’intero torneo di Wimbledon con una programmazione dedicata che include anche approfondimenti e contenuti speciali su Sky Sport Arena (canale 204) e sui canali compresi tra il 251 e il 256. Il confronto sarà disponibile anche in formato ultra HD su Sky Sport 4K (canale 213 per chi dispone di Sky Q) e su Sky Sport Mix (canale 211), dove sarà attiva la modalità "Diretta Wimbledon". Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati potranno seguire l’incontro anche su dispositivi mobili o computer tramite l’app Sky Go. In alternativa, sarà possibile accedere alla diretta attraverso NOW, il servizio digitale di Sky, con la sottoscrizione di un pass sport.

Cobolli-Djokovic, i precedenti

Djokovic e Cobolli si sono affrontati già una volta nel circuito maggiore. L’unico precedente risale al 2024 nel Masters 1000 di Shanghai, con il successo in scioltezza del campione serbo con il risultato di 6-1, 6-2. Ora però è un altro Cobolli.