Alcaraz fuori al Queen’s perde subito il numero 2 nel ranking: ora Sinner ha una grande occasione Come cambia il ranking ATP di Sinner, dopo la sconfitta di Alcaraz al Queen’s contro Draper. Djokovic torna al secondo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Mentre Jannik Sinner trionfava su Marozsan ad Halle, in quel di Londra il campione in carica Carlos Alcaraz cedeva il passo a sorpresa a Jack Draper. Una bella soddisfazione per il britannico che pochi giorni fa ha trionfato a Stoccarda superando Matteo Berrettini. Il risultato dello spagnolo è molto importante in chiave ranking, perché cambia le carte in tavola ai vertici della classifica ATP. Cosa succede infatti nei primi tre posti?

Alcaraz sconfitto da Draper, come cambia il ranking ATP

L'unica certezza è che Jannik Sinner resta ben saldo al numero uno al mondo, allungando sul secondo posto che ora ha un nuovo padrone: infatti alla luce della sconfitta di Alcaraz, Novak Djokovic piazza il sorpasso salendo su secondo gradino del podio. Infatti, il ko di Carlitos è pesante perché arriva da campione in carica. In virtù del regolamento relativo al punteggio, che tiene conto dei punti conquistati nella precedente stagione, Alcaraz non è riuscito a difendere i 500 ottenuti nel 2023.

Djokovic torna al secondo posto, Sinner blinda il numero uno al mondo

I 450 punti in meno dunque fanno scivolare indietro il fresco vincitore del Roland Garros che tocca quota 8130, alle spalle di Djokovic fermo per infortunio e con 8360 lunghezze all'attivo. Jannik Sinner invece al momento si trova a quota 9490 punti, con 10 in più rispetto all'inizio di stagione. Allo stato attuale delle cose, Sinner che ha eguagliato i risultati della scorsa stagione ad Halle, ha 1.130 punti su Djokovic e 1.360 su Alcaraz.

Come cambia la classifica di Sinner ad Halle dopo la sconfitta di Alcaraz al Queen's

Un vantaggio che potrebbe aumentare con la prosecuzione del torneo. Infatti andando avanti Sinner migliorerebbe il risultato del 2023, quando fu costretto al ritiro contro Bublik ai quarti. In caso di semifinale Sinner salirebbe a quota 9.590 punti, prendendo poi 9720 punti in semifinale e 9.890 con la vittoria. Un buon bigliettino da visita in vista di Wimbledon, con un primo posto sempre più saldo.