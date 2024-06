video suggerito

Berrettini perde la finale di Stoccarda, Jack Draper vince il primo titolo ATP della sua carriera Jack Draper ha vinto il primo titolo ATP della sua carriera. L'inglese nella finale del 250 di Stoccarda ha sconfitto con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 Matteo Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini stavolta non ce la fa a vincere il torneo di Stoccarda. Il tennista italiano è stato sconfitto in finale con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dall'inglese Jack Draper. Berrettini aveva già vinto due volte questo torneo e manca anche il bis nel 2024. Resta comunque una splendida settimana per l'italiano, che già da martedì sarà in campo ad Halle.

Rapidamente Berrettini vince il primo set

Berrettini pare favorito, anche se la classifica vede messo nettamente meglio Draper. Ma sull'erba il tennista italiano è in assoluto uno dei migliori al mondo, e a Stoccarda avendo già vinto due volte conosce ogni spigolo. Il break arriva molto presto, Berrettini un paio di volte si trova sotto al servizio, ma poi si salva alla grandissima. Dopo 31 minuti il primo set è suo con il punteggio di 6-3.

Draper vince il tie-break

Jack Draper è uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale, va a caccia del primo titolo ATP della carriera, e soprattutto come tutti gli inglesi sa giocare sui prati. Il secondo set vede Draper servire benissimo, ci crede e sul 5-4 in suo favore ha un setpoint, ma Berrettini lo annulla. Il decimo game è lungo, Matteo si salva in modo meraviglioso ed è 5-5.

Nel gioco seguente è Berrettini ad alzare il livello e a procurarsi due palle break. Un gran colpo da fondo e un pizzico di fortuna mettono il romano sul 15-40. L'azzurro sbaglia una risposta, poi un ace ed è 40-40. Draper si salva, poco dopo si va al tie-break. Il tennista romano si prende un mini-break di vantaggio, ma dura poco e nella stretta finale il tie-break è dell'inglese, per 7 punti a 5.

Primo titolo ATP per Jack Draper

Nel terzo set si decide tutto tra il sesto e il settimo game. Berrettini si procura una palla break in un game tirato, Draper la cancella e nel game seguente il break lo ottiene. L'inglese è su una nuvola e senza problema velocemente si aggiudica il terzo set e dunque il match. Berrettini perde la finale, Draper vince il primo titolo ATP della sua carriera, aggiudicandosi la finale con il punteggio di 3-6 7-6 6-4.