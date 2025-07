Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Djokovic è la semifinale di Wimbledon in programma oggi. Chi vince sfida in finale uno tra Alcaraz e Fritz. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

Sinner-Djokovic è la semifinale del torneo di Wimbledon in programma oggi venerdì 11 luglio non prima delle ore 16:30. Si gioca sul campo centrale, dopo la prima semifinale tra Alcaraz e Fritz. Jannik dopo aver battuto Shelton sfiderà per la decima volta Novak, reduce dal successo su Cobolli. Il tennista italiano numero uno al mondo è in vantaggio 5-4 su Nole che in carriera ha conquistato questo trofeo 7 volte. L'obiettivo è quello di conquistare per la prima volta la finale di Wimbledon.

A che ora gioca Sinner contro Djokovic a Wimbledon: orario e programma

La semifinale tra Sinner e Djokovic si giocherà oggi venerdì 11 luglio sul campo centrale dell'All England Club, non prima delle 16:30. La sfida è in programma dopo la prima semifinale, quella tra Alcaraz e Fritz che inizierà non prima delle 14:30. Nel caso in cui questo match dovesse prolungarsi, Sinner-Djokovic partirà più tardi.

Sinner-Djokovic, dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in esclusiva per i clienti Sky. L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è prevista alcuna copertura in chiaro, al contrario della finale. L’emittente satellitare offrirà una visione completa del torneo di Wimbledon.

Chi dispone di Sky Q potrà seguire la partita anche in altissima definizione su Sky Sport 4K (canale 213), così come su Sky Sport Mix (canale 211) dove nei giorni scorsi c'era Diretta Wimbledon. Chi preferisce seguire l’evento su dispositivi portatili o computer potrà sfruttare lo streaming su Sky Go oppure sulla piattaforma NOW, esclusivamente per utenti abbonati.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Sinner e Djokovic si conoscono bene. Un rapporto che nasce da lontano, quando un giovanissimo Jannik aveva la possibilità di giovare dei consigli di Novak da Riccardo Piatti. 9 le sfide tra di loro a livello ATP. Il tennista italiano dopo aver peso le prime tre sfide, si è rifatto. 5 vittorie negli ultimi 6 confronti, 4 di fila. L’ultimo match risale alla semifinale del Roland Garros 2025 con il successo di Sinner in tre set.