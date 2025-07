Darderi trionfa a Bastad e si emoziona, battuto de Jong: è il terzo titolo ATP in carriera

Luciano Darderi conquista il Nordea Open battendo in finale Jesper de Jong in tre set (6-4, 3-6, 6-3): terzo titolo ATP in carriera per il tennista azzurro.

Luciano Darderi conquista il Nordea Open battendo in finale Jesper de Jong in tre set (6-4, 3-6, 6-3): terzo titolo ATP in carriera per il tennista azzurro. Si tratta del secondo titolo ATP del 2025 per il 22enne tennista italo argentino dopo quello vinto a Marrakech. Con questo successo per la prima volta entra nella top 50 mondiale, issandosi alla posizione numero 46 del ranking.

Queste le sue parole durante la premiazione “Prima di tutto congratulazioni a Jesper e sono molto contento di come è andata la finale, ovviamente questo sarà uno dei miei tornei preferiti. Ho lavorato tutta la vita per questi tornei, sono molto felice. Grazie a mio papà (mio allenatore) spero di tornare il prossimo anno, le condizioni qui per me sono perfette per giocare”.

Darderi trionfa a Bastad: entra per la prima volta nei top 50 al mondo

Luciano Darderi ha giocato un ottima partita sotto tutti i profili e nel primo set aveva già fatto capire le sue intenzioni con colpi da fondo e una personalità che gli avevano permesso di disinnescare de Jong. Il secondo parziale lo ha ceduto a causa di un calo di intensità, ma nel terzo l’azzurro ha ritrovato ritmo e lucidità.

Una prestazione molto positiva che testimonia la crescita costante nel corso della stagione del 22enne italo-argentino. .

Nel post partita, Luciano Darderi ha dichiarato: “È un sogno. Ho lavorato tanto per questi momenti. Ma non è finita: voglio continuare così”. Ora il tennista azzurro si prepara a sfidare i big sul cemento nordamericano e cercherà di stupire tutti con le sue prestazioni anche ad un livello più alto.

Grazie a lui l'Italia avrà per la prima volta nella sua storia ben sette giocatori tra i primi 50.