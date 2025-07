Darderi inarrestabile, è in finale pure all’ATP Umago: quando giocherà contro Taberner o Dzumhur

Luciano Darderi è uno schiacciassai. Il tennis italiano raggiunge la seconda finale consecutiva. Dopo aver vinto la scorsa settimana il torneo ATP 250 di Bastad, Darderi si è qualificato pure per la finale del torneo di Umago. Sabato 26 luglio alle ore 20 l'azzurro affronterà lo spagnolo Taberner o il bosniaco Dzumhur. In ogni caso sarà favoritissimo.

Darderi batte Carabelli e vola in finale a Umago

Solo otto giocatori in questo 2025 hanno raggiunto almeno tre finali nel circuito ATP, tra questi c'è anche Luciano Darderi che a Umago era sin dall'inizio uno dei favoriti, poi dopo l'eliminazione di Cerundolo è diventato il favorito e la pressione non la sta risentendo. Darderi ha vinto pure contro Camilo Ugo Carabelli, piegato con il punteggio di 7-6 6-3. Ha esaltato i tifosi presenti a Umago, che lo hanno adottato e lo stanno sostenendo. Numeri eccezionali quelli del tennista di origini argentine che proverà a vincere il quarto titolo ATP della carriera, e il terzo del 2025, perché oltre a Bastad ha conquistato pure Marrakech.

Quando si gioca la finale di Umago con Darderi e dove vederla in TV e streaming

Luciano Darderi dunque giocherà la finale del torneo di Umago, e ha già la certezza di essere almeno numero 36 ATP. Vuole chiudere l'opera e aggiudicarsi il quarto titolo in carriera. La finale dell'ATP 250 di Umago si giocherà sabato 26 luglio e inizierà alle ore 20. Dunque finale in prima serata contro chi vincerà tra lo spagnolo Carlos Taberner, che non ha mai giocato una finale in carriera, e il bosniaco Damir Dzumhur, che dopo essere crollato in classifica negli ultimi mesi è riuscito a riprendersi ma che non gioca la finale di un torneo ATP da sette anni. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW.