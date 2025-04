video suggerito

Luciano Darderi vince a Marrakech e spazza via tutte le difficoltà: "L'ultimo periodo è stato duro" Darderi aveva inizato male il 2025, ma spazza via tutto trionfando a Marrakech. L'italiano ha vinto una splendida finale con Griekspoor e si aggiudica il secondo titolo ATP della carriera.

A cura di Alessio Morra

Una giornata storica per il tennis italiano. Per la quarta volta nella storia due tennisti azzurri hanno vinto un titolo ATP nello stesso giorno. Flavio Cobolli ha trionfato a Bucarest, poi Luciano Darderi ha vinto il titolo di Marrakech. Darderi ha vinto una splendida finale con Griekspoor, che in Marocco cercava di vincere il primo trofeo stagionale.

Il trionfo a Marrakech

Lo scorso anno sbucò dal nulla, vinse un torneo, scalò la classifica e si attestò su buoni livelli. Il 2025 è iniziato male, poche vittorie, solo due fino al torneo di Miami, a fronte di otto sconfitte. Poi è cambiato tutto, a Napoli, nel challenger 125, ha trovato gioco, brio ed energia, si è qualificato per la finale, persa 7-6 al terzo con Vit Kopriva. Un peccato. Sconfitta beffarda. Lunedì mattina ha preso l'aereo ed è volato a Marrakech, dove ha conquistato il titolo! Il secondo della sua carriera, succedendo nell'albo d'oro a Matteo Berrettini. Magnifico.

Darderi in finale ha battuto Griekspoor

Un torneo con i fiocchi per Darderi, che ha vinto all'esordio con Boyer, ventiquattro ore dopo essere sbarcato, poi ha rimontato Gaston e si è preso la rivincita su Kopriva. Semifinale con Carballes Baena spagnolo di bassa lega, ma che in carriera ha giocato tre finali, due a Marrakech. Lo ha spazzato via. Poi la finale con Griekspoor, giocatore poco fuori la top-20. L'azzurro si è imposto giocando un tennis splendido con il punteggio di 7-6 7-6. Un trionfo fantastico, celebrato con un tuffo sulla terra rossa e poi con un bellissimo trofeo.

Darderi ricorda le difficoltà dell'ultimo periodo, ora spazzate via

Sul campo Darderi ha voluto ringraziare tutti, ha elogiato il suo rivale e soprattutto non ha dimenticato l'ultimo mese che è stato assai complicato, ma ora è tutto alle spalle, con la classifica che torna a sorridergli (salirà al numero 57 ATP): "L'ultimo mese è stato difficile per me, ma ho lottato tutti i giorni per un momento del genere. Secondo titolo in carriera, il primo a Marrakech. Un posto fantastico, devo ringraziare tutti gli italiani: bello giocare in questa atmosfera. Griekspoor è un gran giocatore, non sai mai cosa succede con lui in campo: la partita è stata molto dura per me e sono molto felice".