Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince l’ATP Monte Carlo 2026: montepremi e prize money

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Monte Carlo si giocano il numero 1 della classifica ATP, ma la finale del torneo 1000 ha in palio anche un milione di euro per il vincitore.

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La vittoria a Monte Carlo è un grande obiettivo per ogni tennista. La finale di quest'anno è la prima nel Principato tra Sinner, che letteralmente gioca in casa, e Alcaraz ha in palio pure il numero 1 della classifica ATP. Si comincia alle ore 15. Ovviamente in palio, oltre a 1000 punti che sono decisivi, ci sono anche decine di migliaia di euro, che amplieranno il bottino economico di Jannik e Carlos.

Il montepremi del 1000 di Monte Carlo

Giunto alla 119ª edizione, il torneo che apre la grande stagione sulla terra rossa vede per la prima volta dopo decenni la finale tra i primi due tennisti della classifica mondiale – vent'anni fa esatti ci fu la prima finale monegasca tra Federer e Nadal, che era il numero 2 e vinse in quattro set. Il montepremi del torneo 2026 è di 6.791.645 euro.

Quanto guadagna Sinner se vince l'ATP Monte Carlo

Il montepremi totale sfiora i 7 milioni di euro. Il vincitore ne otterrà quasi uno. Per la precisione 974.370 euro è la cifra per il campione 2026 del torneo del Principato. Poco più della metà, 532.120, per il finalista. Insomma, queste sono le cifre economiche per Sinner e Alcaraz, che a tutto badano quest'oggi fuorché che ai denari.

Il Prize Money del torneo di Monte Carlo: punti e montepremi

I 1000 punti in questo momento pesano molto di più del quasi milione di euro destinato al vincitore. Il primato nella classifica ATP è qualcosa di pesantissimo per Sinner e Alcaraz, pure se i conti veri si fanno a fine stagione. Ma Carlos vuole confermare la leadership sul rosso e Jannik cerca il terzo titolo 1000 consecutivo.

Campione – €974,370 – 1000 (punti)

Finalista – €532,120 – 650

Semifinalista – €290,960 – 400

Quarti di finale – €158,700 – 200

Terzo turno – €84,890 – 100

Secondo turno – €45,520 – 50

Primo turno – €25,220 – 10