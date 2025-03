video suggerito

Musetti-Djokovic oggi all'ATP Miami quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Lorenzo Musetti gioca oggi contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami. L'incontro di Musetti contro l'ex numero 1 del mondo non inizierà prima delle ore 19. Diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti affronterà oggi Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami. Il tennista italiano sarà protagonista in questo martedì 25 marzo della sfida più interessante di giornata. Musetti ha battuto in tre Halys e soprattutto Auger-Aliassime e oggi è chiamato alla prova del nove contro l'ex numero 1 del mondo. Questa sarà la nona sfida tra i due, Djokovic è avanti 7-1 negli head to head. Chi vince sfiderà mercoledì Korda o Monfils. L'incontro si potrà seguire in diretta su Sky, che ha l'esclusiva del torneo. Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Musetti.

A che ora gioca Musetti all'ATP 100 Miami con Djokovic: orario e programma

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic scenderanno in campo oggi sul campo centrale di Miami. La partita è stata programmata come seconda di giornata. Musetti-Djokovic non inizierà prima delle ore 19 italiane.

Musetti-Djokovic, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Musetti-Djokovic in TV? La partita degli ottavi di finale tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

Sono ben otto i precedenti tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Gli head to head dicono che Djokovic è avanti per 7-1. Musetti si è imposto negli ottavi del torneo 1000 di Monte Carlo 2023. Le ultime due sfide sono le più prestigiose. Djokovic ha battuto Musetti nelle semifinali di Wimbledon e in quelle del torneo olimpico.

Il tabellone di Musetti a Miami, il possibile avversario dei quarti

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono nella parte bassa del tabellone, quella che era presidiata da Alcaraz. Chi passerà il turno tornerà in campo mercoledì e affronterà nei quarti di finale il vincente di Monfils-Korda. La parte bassa prevede anche le sfide tra Ruud e Cerundolo, finalista e semifinalistsa nel 2022, Dimitrov e Nakashima.